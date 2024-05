El mandato de Luis Rueda al frente del Partido Bloquista renovó el apoyo de dirigentes históricos, pero hubo también algunos que decidieron no acompañarlo. Un ejemplo de lo último es Edgardo Sancassani, exdiputado provincial hasta el 10 de diciembre pasado, que, según dijo en el Café de la Política, “no acepté ningún cargo del partido porque creía que debíamos tener a todos los sectores adentro y no se logró”.

Sancassani afirmó que “hablé con el presidente Luis Rueda y me invitó a ser parte, pero no acepté ningún cargo porque creía que el bloquismo necesitaba sumar a todos los sectores, incluido los que se habían ido, y no hubo consenso para ello. Por esto es que consideré que tras terminar con el compromiso que asumí hasta el 10 de diciembre, lo mejor era no aceptar un lugar en el armado actual del partido”, expresó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes, de 10 a 11, por Huarpe TV por el 19.2 del TDA, YouTube, Twitch y Kick.

El exlegislador provincial también se refirió a la elección de Graciela Caselles como presidenta de la Convención y dijo que “en este nuevo periodo entendí que el bloquismo necesitaba de una proyección a futuro y para ello lo mejor hubiera sido que encabece ese órgano un joven que provenga de la Juventud y que tenga experiencia, pero se decidió otro rumbo con Graciela Caselles quién es una dirigenta importante, pero no era lo ideal en mi opinión”.

Balance de la gestión de Orrego

Edgardo Sancassani no le escapó a opinar sobre la gestión del actual gobierno que encabeza Marcelo Orrego y destacó que “se está reactivando”.

El exlegislador provincial indicó que “me pareció bien que bajaran impuestos y flexibilizaran los pagos de impuestos provinciales en un contexto de crisis que los sanjuaninos no están ajenos”, además agregó que “si a esto le sumamos la reactivación de obras que se observan en varios departamentos, deja a la vista que comienza a reactivarse la economía de San Juan”.

Pero no todas fueron buenas en la opinión de Sancassani, ya que remarcó que “la crítica que hoy tengo para hacer es que aún no sale nada respecto al Acceso a la Información Pública que para mí es necesario porque la sociedad lo reclama”.

La decepción como diputado

Edgardo Sancassani dejó de ser diputado provincial el 10 de diciembre del año pasado y así terminó con una consecución de mandatos como legislador. Como balance, el dirigente bloquista marcó como “cuenta pendiente” no lograr que se apruebe el Acceso a la Información Pública.

Sancassani dijo que “mi cuenta pendiente como legislador es el Acceso a la Información Pública, ya que fue uno de los tantos proyectos que confeccione y que no logré que se sancione. Un derecho que tienen los ciudadanos y que desde el 2007 lo impulsé, estuve en varios periodos presentándolo, pero no tuve la oportunidad de que tenga despacho favorable”.

