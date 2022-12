Se está cerrando el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia y por noveno año consecutivo no se discutirá el proyecto de Acceso a la Información Pública. El autor del proyecto, el bloquista Edgardo Sancassani, afirmó que “consulte si tratará y me dijeron que es prioridad en la agenda legislativa de este año”. Desde el 2017 existe una norma a nivel nacional que la mayoría de las provincias adhirieron, excepto cuatro, entre las que se encuentra San Juan.

El legislador integrante del bloque oficialista del Frente de Todos contó a DIARIO HUARPE que “el proyecto de Acceso a la Información Pública sigue sin ser tratado en la comisión. Las autoridades de la comisión me dijeron que el texto no está en el orden de prioridades de temas a discutir en el 2022”. El zondino agregó que “indudablemente no existe una decisión interna para avanzar ni se encuentra el consenso para obtener el dictamen que le dé lugar a que sea tratado en el recinto”.

Sancassani, quien es el diputado que hace nueve años que presenta el proyecto, relató que “el Acceso a la Información Pública fue uno de los puntos del Acuerdo San Juan que se consensuó”.

En plena pandemia por Covid-19, el Gobierno convocó a todas las fuerzas vivas de la provincia al Acuerdo San Juan. Entre ellos estuvo DIARIO HUARPE y planteó la necesidad del Acceso a la Información Pública poniendo en valor el proyecto de Sancassani. Esto se incluyó como uno de los puntales que debían ser tratados en la Cámara de Diputados.

El dirigente del partido centenario fundamenta la necesidad de la norma en que “el acceso a la información por parte de la ciudadanía es un derecho que está consagrado en el artículo 27 de la Constitución Provincial y tiene su respaldo en la Constitución Nacional. Todos los habitantes tienen derecho a que se les informe veraz y auténticamente sin distorsiones de ningún tipo, con un plazo máximo de 35 días hábiles”.

Junto a Formosa, Tucumán y La Pampa, San Juan es parte de las provincias que no cuentan con una norma que le permita al ciudadano acceder a la información de manera veraz y auténtica de cada rama del estado.

Qué es Acceso a la Información Pública

La ley designa a la Agencia de Acceso a la Información Pública como el organismo encargado de velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos, garantizando el efectivo ejercicio y promoviendo medidas de transparencia activa.

En la web de la agencia se puede pedir información pública en tres pasos: de manera sencilla, rápida y amigable. La respuesta suele ser en el plazo estipulado y en caso de no haberla recibido, se puede realizar un reclamo de manera online. Esto sólo aplica para ministerios, organismos y dependencias nacionales.

Dato

El Acceso a la Información Pública está vigente con los organismos nacionales y es por eso que un sanjuanino puede requerir información del PAMI, Anses y Enacom, por ejemplo. Pero no puede hacerlo en oficinas públicas que dependan del Estado provincial.