Horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto: predicciones del amor, trabajo y salud

Aquí tienes las predicciones para este viernes 29 de agosto según tu signo zodiacal en el horóscopo. Toda la información sobre el amor, el trabajo y el dinero.

Signo del horóscopo Aries hoy

Decir qué buscas realmente en una relación seria podría ser necesario ahora mismo. Quizás desees construir una relación sólida con la otra persona, incluso hasta el punto de dejarla entrar en tu vida familiar. Sin embargo, como la Luna, ávida en tu zona de intimidad, se opone al ajetreado Mercurio en tu Quinta Casa, la de la Autoexpresión, también podrías temer perder tu libertad. No te inclines demasiado por ninguno de los dos extremos, ¡y no olvides que tu pareja también tiene voz y voto!

Signo del horóscopo Tauro hoy

Una conversación importante con un ser querido podría captar tu atención durante todo el día. Si bien la nutritiva Luna en tu sector de relaciones armoniza con el afortunado Júpiter en tu zona de comunicación, es probable que el resultado general de tu encuentro sea positivo. Aun así, tú y tu pareja podrían encontrar algunos obstáculos al haber sido moldeados por diferentes experiencias formativas; puede que no tengan las mismas asociaciones para una palabra o concepto clave. Si algo no encaja, ¡pide una aclaración!

Horóscopo Signo Géminis Hoy

Es probable que veas beneficios materiales por tu esfuerzo. Como la atenta Luna en tu sexta Casa de las Responsabilidades se alinea con el generoso Júpiter en tu esfera financiera, las recompensas financieras que recibes pueden motivarte a seguir trabajando. Puede que aún haya otros aspectos de la situación general que no te gusten. Sin embargo, no dejes que esas quejas se conviertan en la parte más ruidosa de tu historia; procura reconocer tanto los pros como los contras con justicia.

Signo del horóscopo Cáncer hoy

Exponerse puede ser muy gratificante en este momento. Como la apasionada Luna en tu sector de autoexpresión apoya al fabuloso Júpiter en tu signo, puedes optar, sin duda, por un enfoque un poco más ambicioso. Aunque quizás tengas dudas sobre si esta búsqueda de atención va en contra de tus valores, recuerda que no tienes que hacerlo todo el día, todos los días, para siempre; es solo una opción que puedes tener a mano de vez en cuando.

Horóscopo Signo Leo Hoy

Tu día debería ser agradable; expresar con palabras lo que te sucede podría ser lo difícil. Como la sensible Luna en tu 4.ª casa entra en conflicto con el impetuoso Mercurio en tu signo, podrías sentirte frustrado por la desconexión que encuentras al intentar contarles a los demás lo que te pasa. Recuerda que no todas las experiencias son para el público. Si compartir esta historia en particular no parece ir bien, ¡no hay nada de malo en guardarla para ti!

Horóscopo Signo Virgo Hoy

Hoy podría valer la pena dedicar tiempo a conocer mejor a alguien. Como la perspicaz Luna en tu tercera casa, la de la Comunicación, estimula al seguro Júpiter en tu sociable undécima casa, podrías notar una faceta de esta persona que no conocías. Preguntarle al respecto de una forma que amplíe sutilmente los límites de su conexión debería ser una decisión bastante segura. Sin embargo, no compartas demasiada información personal demasiado pronto; deja que las cosas se desarrollen con naturalidad.

Signo del horóscopo Libra hoy

Encontrar una trayectoria profesional que te funcione ahora es posible. Mientras la Luna, preocupada por la seguridad, en tu sector del dinero colabora con el expansivo Júpiter en tu ambiciosa décima casa, eres capaz de lograr un excelente equilibrio entre tus necesidades financieras y tus pasiones. La mejor solución a esta ecuación debería, en última instancia, ser muy individualizada, adaptada a ti y a tus circunstancias personales. Evita buscar la opinión de tu círculo social en este momento; mereces la oportunidad de escuchar tu propia voz.

Horóscopo Signo Escorpio Hoy

Expandir los límites de lo que te resulta cómodo es una opción actual. Aunque probablemente tenga que ser tu idea. Como la Luna personal en tu signo presiona al exigente Mercurio en tu décima Casa de la Autoridad, podrías reaccionar negativamente si tienes la impresión de que alguien te está presionando para que pruebes algo nuevo "por tu propio bien". Aunque estés atrapado en una situación grupal donde los deseos de los demás dominan, busca razones privadas para apreciar lo que está sucediendo.

Horóscopo Signo Sagitario Hoy

Permitir que una relación se desarrolle a su manera puede ser necesario ahora. Mientras la inquieta Luna en tu ansiosa casa 12 incita al intelectual Mercurio en tu novena casa, la de las Creencias, quizás esperabas que una conexión reciente se desarrollara por un camino muy específico que actualmente no sigue. Si te concentras en lo que realmente experimentas en cada momento, ¡quizás esté sucediendo algo que realmente disfrutas! Puedes confiar en lo que fluye naturalmente en lugar de obsesionarte con las normas sociales.

Signo del horóscopo Capricornio hoy

Alterar la dinámica de un grupo ya establecido podría conllevar riesgos en este momento. Un cambio que parece sencillo en el momento, como cambiar el horario o añadir un nuevo participante, podría complicarse con el desarrollo de la situación. Quizás lo que de verdad te interesa sea desarrollar una relación personal más estrecha con alguien en particular. Quizás te convenga más reunirte con esa persona y hacer algo solo para los dos. No necesitas arrastrar a los demás.

Horóscopo Signo Acuario Hoy

Estar abrumado por el trabajo puede resultar abrumador en estos momentos. Dicho esto, a medida que la intuitiva Luna en tu décima casa del propósito se conecta con el sobrecargado Júpiter en tu responsable sexta casa, podrías vislumbrar hacia dónde se dirige toda esta actividad. Por ahora, esta perspectiva en cuestión probablemente sea solo para ti. Consultarla con alguien más podría reducir tu claridad al respecto. Reflexiona más por tu cuenta para profundizar en los detalles con el tiempo.

Horóscopo Signo Piscis Hoy

Tus deseos personales tienen el potencial de adquirir mucha fuerza en este momento. Sin embargo, eso no los convierte, ni a ellos ni a ti, en superficiales. Como la espontánea Luna en tu novena casa, la de los Estudios Superiores, colabora con el indulgente Júpiter en tu sector del placer, es probable que te sientas atraído por una actividad especialmente significativa. Algunas de tus responsabilidades habituales probablemente puedan esperar un poco mientras te ocupas de esto, ¡pero ocúpate de todo lo verdaderamente importante antes de lanzarte!