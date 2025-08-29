Quem, el mercadito de productos naturales, anunció la próxima apertura de una nueva sucursal en San Juan, lo que promete ser un gran paso para seguir fomentando un estilo de vida más saludable en la comunidad.

Con esta expansión, la empresa busca fortalecer su equipo de trabajo. Por eso, está en la búsqueda de personal que comparta su filosofía y tenga conocimientos en alimentación consciente y saludable. Este requisito es excluyente para la selección.

La convocatoria está dirigida a personas con disponibilidad full time, experiencia en atención al público y, sobre todo, un excelente trato interpersonal. La empresa invita a los interesados a formar parte de su crecimiento.

Aquellos que cumplan con los requisitos pueden enviar su currículum vitae al número de WhatsApp 264 5858829.