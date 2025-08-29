Ante un salón de actos repleto en la sede central del PJ de San Juan, Cristian Andino dio su primer discurso como candidato a diputado nacional del frente Fuerza San Juan y resaltó en varios párrafos que “somos la única alternativa ante el ajuste de Milei”. El sanmartiniano estuvo acompañado de Romina Rosas y Fabián Gramajo, ambos candidatos titulares de la boleta.

Andino hizo hincapié en la necesidad de ampliar la base de votantes más allá de la estructura tradicional del partido. "Nos ha quedado chico el partido porque está lleno de militantes y por eso les pido que con mucho respeto golpeemos las puertas de los vecinos para que nos apoyen el 26 de octubre", pidió, apelando a la cercanía y al trabajo cara a cara para convencer a los indecisos.

El eje principal del discurso se centró en la confrontación con la propuesta de La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, y contra la opción del oficialismo provincial. Andino advirtió que su espacio es “la única alternativa a Milei”, a quien criticó duramente por sus políticas de ajuste que afectan “a los abuelos, a nuestros jóvenes, a los discapacitados”, además de generar desempleo. Esta estrategia busca polarizar la elección y presentarse como el garante de la justicia social y el bienestar de los sanjuaninos frente a un modelo que, a su criterio, es perjudicial para los sectores más vulnerables.

En la misma línea se expresó Romina Rosas, quien expresó que “hoy no somos solo oposición del gobierno provincial, sino que somos la esperanza de este pueblo. Por eso venimos a decirles que nos acompañen con la convicción de ser peronistas”.

Antes de la caucetera habló Fabián Gramajo quién afirmó que “construimos una alternativa que sea para ganar las elecciones próximas del 26 de octubre, pero les advierto que no es todo, ya que debemos seguir construyendo de cara al 2027 y recuperar a todos los que se fueron para volver a ser gobierno”.

Los tres candidatos del frente Fuerza San Juan encadenaron sus discursos para dejar en claro ante la militancia, y también para los demás, que la batalla electoral será con el oficialismo nacional que encarna Javier Milei y también con la provincial que lidera Marcelo Orrego.

