La espuma de afeitar, más allá de su uso habitual en el baño, se ha convertido en un recurso inesperado para mejorar la limpieza doméstica. Su textura cremosa y composición facilitan la eliminación de suciedad y ayudan a restaurar el brillo en diferentes materiales, convirtiéndola en un aliado económico y accesible para el hogar.

En Argentina, cada vez más personas adoptan estos trucos caseros que simplifican la rutina de limpieza, ya que la espuma de afeitar está disponible en cualquier perfumería o supermercado. Con un poco de ingenio, este producto puede resolver problemas cotidianos en minutos, desde manchas difíciles hasta superficies opacas o bisagras ruidosas.

