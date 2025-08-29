Sociedad > Trucos caseros
Cinco usos sorprendentes de la espuma de afeitar para la limpieza del hogar
POR REDACCIÓN
La espuma de afeitar, más allá de su uso habitual en el baño, se ha convertido en un recurso inesperado para mejorar la limpieza doméstica. Su textura cremosa y composición facilitan la eliminación de suciedad y ayudan a restaurar el brillo en diferentes materiales, convirtiéndola en un aliado económico y accesible para el hogar.
En Argentina, cada vez más personas adoptan estos trucos caseros que simplifican la rutina de limpieza, ya que la espuma de afeitar está disponible en cualquier perfumería o supermercado. Con un poco de ingenio, este producto puede resolver problemas cotidianos en minutos, desde manchas difíciles hasta superficies opacas o bisagras ruidosas.
- Espejos sin empañamiento y con brillo renovado: Para evitar que los espejos del baño se empañen tras la ducha, se recomienda aplicar un poco de espuma de afeitar sobre una franela y frotar la superficie, retirando luego con un paño húmedo. Además de recuperar su brillo, esta técnica crea una película que impide el empañamiento. Este método también es efectivo para espejos en otras áreas de la casa y retrovisores de autos, ayudando a que el agua de lluvia no deje marcas.
- Eliminar manchas en tapizados y ropa: La espuma de afeitar es una solución práctica para limpiar manchas en sillones, sillas, alfombras e incluso prendas de vestir. Se debe aplicar directamente sobre la mancha, frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas o esponja, y luego retirar con un trapo húmedo, dejando secar al aire. Este recurso evita el gasto en productos especializados y resulta sorprendentemente efectivo.
- Silenciar puertas con bisagras ruidosas: Las bisagras secas u oxidadas pueden generar ruidos molestos. Aplicar una pequeña cantidad de espuma de afeitar directamente sobre la bisagra y extenderla con los dedos permite que penetre bien. Luego, se retira el exceso con un trapo seco, eliminando la fricción y el sonido de inmediato, sin necesidad de usar aceites u otros productos costosos.
- Renovar ollas y sartenes con manchas difíciles: Para remover manchas de grasa y quemaduras en ollas y sartenes, se aconseja cubrir la base con espuma de afeitar y dejar actuar durante una hora. Tras este tiempo, se frota con una esponja de acero, logrando desprender la suciedad incrustada. Este método no sustituye el lavado diario, pero facilita la limpieza cuando la suciedad se resiste y protege las superficies del desgaste excesivo.
- Recuperar el brillo de joyas y accesorios de plata: La plata pierde su lustre con el uso, pero sumergir anillos, cadenas o pulseras en un cuenco con espuma de afeitar durante una hora y luego cepillarlos suavemente antes de enjuagar, permite devolverles su brillo original. Este truco es sencillo, económico y seguro, ideal para mantener las joyas impecables sin invertir en productos especializados.