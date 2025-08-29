El Club Del Bono se convirtió este jueves por la noche en el epicentro de la presentación de los candidatos del Frente Por San Juan de cara a las elecciones legislativas de octubre. La actividad reunió a militantes y simpatizantes del frente oficialista, quienes acompañaron a los postulantes en un encuentro cargado de energía y expectativas.

El Club Del Bono se llenó de militantes. Foto: DIARIO HUARPE

Durante su intervención, Fabián Martín destacó los logros alcanzados por la gestión provincial: "Con menos recursos se pudieron lograr cosas que otros gobiernos no pudieron: el boleto escolar gratuito para estudiantes y docentes, computadoras para los docentes con fondos meramente provinciales, la activación de la obra pública, la construcción de casas". Luego, enfatizó: "Estoy contento porque hay un seguimiento. Nuestro compromiso es con los sanjuaninos, no tenemos ningún compromiso con ningún frente ni partido nacional. Aquello que le convenga a San Juan lo vamos a apoyar y lo que no, no. Por eso vamos muy lejos del kirchnerismo, por eso vamos con boletas separadas del mileismo y por eso nuestro frente se llama Por San Juan, nuestro único compromiso es con los sanjuaninos”.

Fabián Martín encabezó el acto. Foto: DIARIO HUARPE

Cabe recordar que el frente oficialista determinó que los candidatos titulares para la boleta de diputados nacionales serán Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, mientras que los suplentes serán María Eva Acosta, Carlos Jaime y María de los Ángeles Moreno.

Por su parte, Laura Palma celebró la gran convocatoria: “Estamos felices por supuesto, estas reuniones donde estamos con la militancia te cargan con una energía positiva que es lo que te da la fuerza para encarar toda esta campaña. Sabemos que cada uno de estos hombres y mujeres son los que van a ir llevando nuestro mensaje y nuestro proyecto, así que más que agradecida con los vecinos”.

Laura Palma agradeció a la militancia. Foto: DIARIO HUARPE

“Es una noche hermosa con toda la militancia. Es muy lindo ver a la militancia preparada y lista para lo que viene, que es esta campaña tan importante para los sanjuaninos” expresó por su parte Federico Rizo.

Federico Rizo manifestó su alegría tras el acto. Foto: DIARIO HUARPE

Con estas palabras, el Frente Por San Juan oficializó su propuesta electoral, ratificando su compromiso con la provincia y con los vecinos, dejando en claro que su enfoque estará centrado en los intereses de San Juan más allá de las alineaciones nacionales.