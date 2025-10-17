El fútbol chipriota se vio sacudido este viernes con la muerte de Stavros Demosthenous, presidente del Karmiotissa FC de la segunda división, quien fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en su automóvil por Limasol. El ataque ocurrió cerca de su domicilio y su hijo lo acompañaba en el vehículo.

Según fuentes policiales, un furgón interceptó el auto del empresario de 49 años y los ocupantes abrieron fuego sin mediar palabra. Tras la emboscada, incendiaron el vehículo y huyeron en una moto. Demosthenous fue trasladado de urgencia al Hospital General de Limasol, donde se confirmó su fallecimiento.

Demosthenous también había presidido el Aris Limassol FC de la primera división y era conocido por sus negocios en el mercado automotor, lo que aumenta el impacto del crimen en el ámbito deportivo y empresarial del país.

La Policía de Limasol desplegó un operativo en la zona y trabaja junto al médico forense y el Departamento de Investigaciones Criminalísticas para recabar pistas que permitan esclarecer el brutal asesinato. Hasta el momento, no se registraron detenciones.