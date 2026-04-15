Implementan nuevo esquema de ordenamiento vial en Villa Krause

La Municipalidad de la Ciudad de Rawson continúa avanzando en la implementación de políticas públicas destinadas a optimizar la circulación vehicular, ordenar el tránsito y reducir riesgos en la vía pública. En esta ocasión, se puso en marcha un nuevo esquema de ordenamiento vial en el sector de Villa Krause, una de las zonas con mayor flujo de vehículos del departamento.

En esta primera etapa, se establece que el estacionamiento estará permitido únicamente sobre el lado derecho de la calzada, tal como lo indica la normativa vigente de la Ley Nacional de Tránsito (Ley N.° 24.449). La medida busca generar mayor fluidez en la circulación, mejorar la visibilidad de conductores y peatones, y contribuir a una convivencia vial más segura.

El operativo se desarrolla dentro del cuadrante delimitado por las calles Mendoza, Pasaje Patria, Torino y Quiroga, en Villa Krause. Se trata de un área de alta circulación vehicular y peatonal, donde desde el municipio se consideró necesario avanzar en acciones concretas de organización del espacio público.

Desde la comuna se solicita la colaboración y el compromiso de todos los vecinos y conductores para respetar esta disposición, recordando que el ordenamiento del tránsito es una construcción colectiva que beneficia a toda la comunidad. El respeto a las normas no solo evita sanciones, sino que también protege vidas.

Con este tipo de iniciativas, Rawson continúa consolidando políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo una ciudad más ordenada, segura y eficiente. Se prevé que, en futuras etapas, el esquema se extienda a otros sectores del departamento que requieran intervenciones similares.