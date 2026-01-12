Publicidad
Policiales > En Villa Basilio

Incendio destruyó un kiosco en Zonda y la justicia busca el origen

Bomberos controlaron las llamas en Córdoba y Belgrano; investigan las causas tras la destrucción total del local.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Cuatro heladeras y tres máquinas cortadoras resultaron destruidas por llamas. Imagen ilustrativa.

Un violento incendio consumió un kiosco en la esquina de Córdoba y Belgrano, Villa Basilio, departamento Zonda. A pesar de la ferocidad del fuego, no hubo personas heridas tras la intervención de Bomberos para controlar el siniestro.

El dueño manifestó desconocer las causas que originaron el incendio, el cual dejó pérdidas materiales totales. El inventario de daños incluye una computadora, una balanza digital, un mostrador de madera, cuatro heladeras exhibidoras y tres máquinas cortadoras de fiambre, además de mucha mercadería.

La Fiscalía ordenó peritajes de Bomberos, inspección ocular, un croquis y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. La investigación busca determinar cómo se inició el fuego que causó la ruina económica del local.

