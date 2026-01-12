Un violento incendio consumió un kiosco en la esquina de Córdoba y Belgrano, Villa Basilio, departamento Zonda. A pesar de la ferocidad del fuego, no hubo personas heridas tras la intervención de Bomberos para controlar el siniestro.

El dueño manifestó desconocer las causas que originaron el incendio, el cual dejó pérdidas materiales totales. El inventario de daños incluye una computadora, una balanza digital, un mostrador de madera, cuatro heladeras exhibidoras y tres máquinas cortadoras de fiambre, además de mucha mercadería.

La Fiscalía ordenó peritajes de Bomberos, inspección ocular, un croquis y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas. La investigación busca determinar cómo se inició el fuego que causó la ruina económica del local.