Tal cual lo adelantó DIARIO HUARPE en enero pasado, finalmente se confirmó el cambio de manos de los supermercados Libertad. La cadena La Anónima concretó la compra de la mayor parte de la operación supermercadista del Grupo Libertad, en una transacción que incluye a San Juan y redefine el mapa comercial en la provincia.

La confirmación llegó este miércoles, cuando ambas compañías anunciaron el acuerdo que pone fin a meses de versiones, negociaciones y preocupación entre los trabajadores. Técnicamente, se trata de la adquisición parcial del fondo de comercio de la división de hipermercados de Grupo Libertad por parte de la firma de origen patagónico.

El anuncio oficial ratifica lo que este medio había anticipado en enero, cuando comenzaron a circular versiones sobre una posible venta o alquiler del supermercado ubicado en el Paseo San Juan, en medio de la incertidumbre laboral y el seguimiento del Sindicato Empleados de Comercio.

Qué incluye la operación

El acuerdo contempla el traspaso de un centro de distribución y 12 de las 14 sucursales de los supermercados Libertad en el país. Entre ellas, se encuentra la de San Juan, además de locales en Córdoba, Tucumán, Rosario, Salta, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.

Quedaron fuera de la operación únicamente las sucursales de Mendoza y Resistencia (Chaco). En términos concretos, La Anónima pasará a operar estas grandes superficies comerciales, consolidando su presencia en distintas regiones del país.

Uno de los puntos más relevantes es que el acuerdo incluye el traspaso de 1.600 trabajadores, quienes continuarán bajo relación laboral con el nuevo empleador. Desde las empresas informaron que se garantizará la continuidad laboral en esta etapa de transición.

Cambio de marca y proceso gradual

El proceso de cambio no será inmediato. Según se informó, cada una de las sucursales irá dejando progresivamente la marca Libertad para pasar a operar bajo el nombre de La Anónima.

Se trata de una transición gradual, en la que ambas compañías acordaron colaborar para asegurar la continuidad de las operaciones y minimizar el impacto tanto en los trabajadores como en los clientes.

Federico Braun, presidente del Directorio de La Anónimo, dijo que, "este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde casi no teníamos presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades".

Este movimiento se enmarca en una estrategia de expansión de La Anónima, que busca fortalecer su posicionamiento en el mercado argentino en un contexto de cambios en el consumo y reconfiguración del sector supermercadista.

La mirada del gremio en San Juan

Desde el Sindicato Empleados de Comercio de San Juan destacaron que la operación confirma la expansión de La Anónima y abre una nueva etapa para la actividad comercial en la provincia.

Señalaron que seguirán de cerca la evolución del proceso, especialmente en lo referido a la implementación de la transición y las definiciones que se adopten sobre el funcionamiento de las sucursales.

En paralelo, la secretaria general Mirna Moral tomó contacto con los empleados del hipermercado en San Juan para interiorizarse sobre la situación y transmitir un mensaje de calma, en un contexto que venía marcado por la incertidumbre.

Además, el sindicato confirmó que se presentará en la audiencia prevista en la Subsecretaría de Trabajo, donde buscarán obtener información formal y dejar asentada la necesidad de preservar las fuentes laborales, pese a que desde el sector empresario adelantaron que no participarán.

Un nuevo escenario para el comercio local

La confirmación de la operación pone fin a meses de especulación y abre un nuevo escenario para el sector comercial sanjuanino. La llegada de La Anónima no solo implica un cambio de operador, sino también una reconfiguración del mercado y de la competencia en la provincia.

A corto plazo, la atención estará puesta en cómo se llevará adelante la transición en la sucursal local y qué definiciones adoptará la empresa en cuanto a su funcionamiento.

Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa inicial, con continuidad laboral garantizada y con expectativas centradas en cómo se desarrollará esta nueva etapa empresarial en San Juan.