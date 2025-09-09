El plantel profesional de Independiente se reunió este lunes en Villa Domínico para fijar postura luego de la sanción de la Conmebol que descalificó al club de la Copa Sudamericana 2025, tras los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini frente a Universidad de Chile. En un comunicado leído por los referentes Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, los jugadores calificaron la decisión como “una injusticia” y advirtieron sobre el peligroso precedente que puede sentar en el fútbol continental.

“Estamos atravesando el mismo sentimiento de dolor e injusticia que nuestros hinchas. No tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego”, expresó Marcone, al señalar que el fallo terminó beneficiando al rival que “llegó al estadio con la clara intención de agredir”. Mancuello, por su parte, planteó que la resolución debería haber sido “el mismo castigo para ambos o completar los 45 minutos restantes en cancha”.

El comunicado sostiene que Independiente insistió en el campo de juego para que el partido se suspendiera a tiempo, sin obtener respuesta de las autoridades. Los jugadores remarcaron que el fallo que solo castiga al club argentino “deja un mensaje peligroso” y pidieron solidaridad a los equipos del fútbol local: “Ojalá nos equivoquemos, pero este precedente nos guía hacia un lugar oscuro para la competencia”.

Finalmente, el capitán Rodrigo Rey dedicó un mensaje a los hinchas del Rojo, instando a la unidad: “Esta resolución fue un golpe que no merecíamos, pero tenemos que reconstruirnos más fuertes y más unidos que nunca. Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos”.