La inflación de marzo se ubicó en 3,4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que representó una aceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto al 2,9% registrado en febrero.

Con este resultado, el índice de precios al consumidor acumuló una variación interanual de 32,6% en los últimos doce meses. En tanto, el primer trimestre del año cerró con una suba de 9,4%, en línea con las estimaciones previas del mercado.

El dato oficial confirmó además que el IPC registró diez meses consecutivos de aceleración, con una tendencia sostenida de aumento desde el 1,9% anotado en julio de 2025.

Durante marzo, el comportamiento de los precios estuvo influido por distintos factores. Entre ellos se destacaron los aumentos en los precios regulados, que incluyen tarifas de servicios públicos, transporte y educación, además de ajustes en combustibles.

Según el informe del Indec, la división Educación fue la de mayor incremento mensual, con una suba del 12,1%, asociada al inicio del ciclo lectivo. Le siguió Transporte, con un aumento del 4,1%, impulsado por combustibles, transporte público y pasajes aéreos.

En tanto, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el de mayor incidencia en el nivel general, con aumentos vinculados principalmente a carnes y derivados, según detalló el organismo estadístico.

Los precios núcleo también registraron una variación del 3,2%, mientras que los estacionales mostraron un incremento del 1%, con variaciones vinculadas al cambio de temporada y al turismo.

En la previa de la publicación del dato, el Ministerio de Economía había anticipado que la inflación de marzo se ubicaría por encima del 3%, en un contexto de impacto global por el aumento del petróleo y su efecto sobre los combustibles.

De cara a los próximos meses, las proyecciones oficiales y privadas anticipan una posible desaceleración del índice a partir de abril, aunque con diferencias en la velocidad del descenso estimado entre el Gobierno y los analistas del mercado.