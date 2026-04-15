El presidente Javier Milei atribuyó la suba de la inflación registrada en marzo, que alcanzó el 3,4%, a tres factores principales y sostuvo que el índice comenzará a desacelerarse en los próximos meses.

Durante su exposición en el AmCham Summit 2026, el mandatario explicó que el incremento respondió a una combinación de elementos estacionales, factores internacionales y un arrastre monetario originado en 2025.

“Estos factores explican el salto en la tasa de inflación registrada en el último dato”, afirmó, al detallar que en marzo impactaron subas vinculadas a educación, el precio de la carne y el encarecimiento del transporte asociado al contexto internacional.

En ese sentido, también hizo referencia al conflicto en Medio Oriente como uno de los elementos externos que influyeron en los costos. A esto sumó el efecto de la caída en la demanda de dinero durante la segunda mitad del año pasado. “Fue una monstruosa caída de la demanda de dinero, equivalente al 50% del M2”, sostuvo.

Según explicó, ese proceso derivó en un aumento de variables como la tasa de interés, el tipo de cambio y el riesgo país, lo que terminó trasladándose a los precios en los meses siguientes.

El Presidente remarcó que, pese a este escenario, la política monetaria no registró cambios y planteó que el fenómeno actual responde más a un “ajuste de precios relativos” que a una dinámica inflacionaria estructural.

En esa línea, señaló que, al analizar la inflación núcleo y descontar el impacto de algunos rubros, la variación se ubica en torno al 2,5%. Además, destacó que los precios mayoristas, que suelen anticipar la tendencia, muestran incrementos inferiores.

“Una vez que se disipen los factores estacionales, la inflación va a volver a bajar”, aseguró, y proyectó una convergencia hacia niveles más bajos en el mediano plazo.

Milei también defendió el rumbo del programa económico y descartó modificaciones. “No vamos a ir en contra de la teoría económica ni de la evidencia empírica”, afirmó.

Finalmente, reiteró que el Gobierno mantendrá el ajuste fiscal y la política monetaria restrictiva como ejes centrales. “La motosierra no se detiene”, concluyó.