Ingresaron u$s 365 millones del dólar agro y el BCRA tuvo su mejor rueda en dos meses

Los exportadores incrementaron aún más el ingreso divisas en el mercado oficial de cambios a través de la nueva cotización diferencial para las economías regionales, lo que impulsó a que el Banco Central comprara el monto más alto de los últimos dos meses y siguiera recortando la pérdida que acumula en las reservas.

El complejo del agro liquidó este viernes u$s 365 millones bajo el esquema cambiario para el sector, mientras la autoridad monetaria obtuvo un saldo positivo de unos u$s 302 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, el monto más elevado desde finales de mayo.

El saldo positivo del Central estuvo conformado por compras netas de dólares por aproximadamente u$s 332 millones y la venta de 273 millones de yuanes, equivalentes a unos u$s 38 millones, para abastecer a la demanda autorizada de los importadores.

En la primera semana de la nueva cotización del "dólar agro", la autoridad monetaria acumuló compras netas por unos u$s 735 millones y redujo el saldo negativo que acumula. Así, las ventas netas cayeron alrededor de u$s 500 millones en el mes y u$s 3830 millones en lo que va del año.

Las compras de reservas de este viernes se realizaron, además, en una jornada en la que el Central mantuvo el ritmo de devaluación diaria para el tipo de cambio oficial. Dispuso otra suba de $ 0,60 para el mayorista, que finalizó en $ 273,70, mientras el minorista avanzó a $ 286,56 en el promedio de las entidades financieras.