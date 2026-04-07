El presidente de la Cámara Inmobiliaria de San Juan, Mauricio Turell, charló en el programa Te Lo Tengo Que Decir transmitido por HUARPE TV, y desestimó las denuncias que indicaban desde la Asociación de Inquilinos con aumentos de hasta el 550% en el costo real de los alquileres. Declaró tajante: “Ese número es absolutamente ilógico, si fuera real hoy la oferta sería abundante porque muchos hubieran devuelto los inmuebles”, sostuvo.

Según explicó, los incrementos se dan en función de actualizaciones periódicas. “Hoy un alquiler que se actualiza cada cuatro meses tuvo un aumento del 8,51% en abril”, detalló. En ese sentido, indicó que el incremento anual rondaría solo el 40%. Sin embargo, reconoció que existen contratos con condiciones desfavorables. “En algunos casos hay actualizaciones con porcentajes irrisorios”, admitió.

El problema real es el ingreso

Más allá de la discusión por los porcentajes, Turell puso el foco en la pérdida de poder adquisitivo. “El salario no va aparejado con la posibilidad de pagar un alquiler típico”, explicó.

Actualmente, una vivienda familiar no baja de los $600.000. “Si lo comparás con los ingresos, ahí sí es cierto que los números no dan”, señaló.

El impacto económico ya se refleja en el cumplimiento de pagos. “Inquilinos que antes pagaban en tiempo y forma hoy ya no están pagando agua o municipalidad”, advirtió, y ejemplificó que tres boletas impagas pueden generar deudas superiores a los $100.000.

“No es que cambió la conducta, es que no les alcanza”, resumió.

Hacinamiento y cierre del trato de alquiler

El referente también alertó sobre un fenómeno creciente. “Estamos volviendo al hacinamiento, gente que estaba en tres dormitorios pasa a dos”, explicó, al vincularlo directamente con la caída del ingreso.

Otro dato que refleja la crisis es la demora en cerrar operaciones. “Alquileres promedio de $500.000 antes se concretaban en 10 días y ahora pueden tardar más de dos meses”, indicó.

El alto costo de mudarse

Según Turell, muchos inquilinos optan por quedarse donde están debido al costo de traslado. “Una mudanza puede costar cerca de un millón de pesos entre traslado y servicios”, detalló. “Prefieren negociar la renovación antes que salir a buscar otra opción”, agregó.

En ese contexto, las inmobiliarias buscan sostener a los inquilinos cumplidores. “Preferimos quedarnos con un inquilino que pagó en tiempo y forma, aunque esté por debajo del mercado, antes que arriesgar con uno nuevo”, concluyó.

Así, el mercado de alquileres en San Juan muestra una tensión creciente: mientras se descartan subas extremas, la falta de ingresos suficientes aparece como el principal problema que enfrenta el acceso a la vivienda.