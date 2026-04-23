El Inter Miami no detiene su marcha ascendente en la MLS. En una visita de alto riesgo al America First Field de Utah, el conjunto rosa logró destrabar un partido durísimo sobre la hora y venció por 2-0 a Real Salt Lake, en el marco de la novena fecha del certamen estadounidense.

Bajo la conducción de Ángel Guillermo Hoyos, el equipo de Florida saltó al campo con la premisa de no perderle pisada al líder de la Conferencia Este, Nashville. Aunque el trámite fue cerrado y por momentos parecía destinado al empate, la jerarquía individual terminó inclinando la balanza en los minutos finales.

Messi, conductor y titular

Lionel Messi fue de la partida y disputó los 90 minutos reglamentarios. El astro argentino se mostró activo y contó con varias situaciones claras para abrir el marcador, pero se encontró con una actuación sólida del arquero local, que le ahogó el grito de gol en más de una oportunidad.

Sin embargo, cuando el reloj apretaba y quedaban menos de diez minutos para el cierre, aparecieron los socios del "10". A los 32' del segundo tiempo, Rodrigo De Paul rompió la paridad con una definición precisa, mientras que el uruguayo Luis Suárez sentenció la historia poco después para sellar el 2-0 definitivo.

En racha positiva

Este triunfo confirma el buen presente de "Las Garzas", que parecen haber encontrado el rumbo tras la salida de Javier Mascherano del banco de suplentes. El equipo venía de una victoria clave en Denver ante Colorado Rapids y, con estos nuevos tres puntos, se ubica como escolta inmediato en su zona.

Ahora, el Inter Miami regresará a casa con la tranquilidad del deber cumplido y la ilusión intacta de trepar a lo más alto de la tabla en la próxima jornada.