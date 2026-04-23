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Desamparados es único líder y así se juega la fecha 13 del Apertura
POR REDACCIÓN
El torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tiene un nuevo dueño absoluto en la cima. Sportivo Desamparados cumplió con su compromiso pendiente de la novena fecha e igualó 1 a 1 frente a Minero, resultado que le alcanzó para quedar como único puntero de la competición.
En un encuentro de trámite intenso, Carlos Chávez abrió el marcador para Minero, pero el conjunto puyutano logró reaccionar a tiempo gracias al tanto de Omar Benavidez para sellar el empate definitivo. Con este punto, el Víbora alcanzó las 28 unidades, superando por un punto a Unión de Villa Krause (27) y por tres a Colón Junior (25).
Tras la confirmación de la tabla, la Liga dio a conocer cómo se desarrollará la fecha 13, que tendrá al líder defendiendo su posición en condición de visitante.
La agenda del sábado
La actividad oficial comenzará el sábado 25 de abril a partir de las 16:30 horas. El puntero, Desamparados, deberá visitar a López Peláez bajo el arbitraje de Eduardo Prior. En simultáneo, Marquesado recibirá a San Lorenzo con Ignacio Aurtenechea como juez, mientras que Colón Junior buscará no perder pisada cuando enfrente en su cancha a Atenas con el arbitraje de Marcelo Cruz. La jornada de sábado se completará con el duelo entre Carpintería y Rivadavia en el sur, dirigido por Darío Montaña.
Los partidos del domingo
El domingo 26 de abril continuará la acción desde las 16:30 horas con duelos determinantes para la tabla de posiciones. Uno de los partidos más atractivos será el de Minero recibiendo al escolta Unión en cancha de López Peláez, con Enzo Gómez impartiendo justicia. Por su parte, Villa Ibáñez será local ante Alianza con Sergio González como árbitro.
En Sarmiento, el equipo local recibirá a Peñarol con el arbitraje de Walter Jorquera. Además, Trinidad se verá las caras ante 9 de Julio en el Barrio Atlético con Federico Quiroga como juez principal, mientras que Defensores de Argentinos y Juventud Zondina cerrarán la fecha en cancha de Peñarol bajo la mirada de Martín Riveros.
Programación de la Fecha 13
Sábado 25 de Abril
Cuarta 14hs - Primera 16:30hs
López Pelaez vs. Desamparados
Cancha : López Pelaez
Árbitro: Eduardo Prior
Marquesado vs. San Lorenzo
Cancha : Marquesado
Árbitro: Ignacio Aurtenechea
Colon Junior vs. Atenas
Cancha : Colon
Árbitro : Marcelo Cruz
Carpintería vs. Rivadavia
Cancha : Carpintería
Árbitro: Darío Montaña
Domingo 26 de abril
Cuarta 14hs - Primera 16:30
Villa Ibáñez vs. Alianza
Cancha : Villa Ibáñez
Árbitro: Sergio González
Sarmiento vs. Peñarol
Cancha : Sarmiento
Árbitro: Walter Jorquera
Minero vs Unión
Cancha : López Pelaez
Árbitro: Enzo Gómez
Trinidad vs. 9 de Julio
Cancha : Trinidad
Árbitro: Federico Quiroga
Def de Argentinos vs. juventud Zondina
Cancha Peñarol
Árbitro: Martin Riveros
Tabla de Posiciones