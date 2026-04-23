El torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol tiene un nuevo dueño absoluto en la cima. Sportivo Desamparados cumplió con su compromiso pendiente de la novena fecha e igualó 1 a 1 frente a Minero, resultado que le alcanzó para quedar como único puntero de la competición.

En un encuentro de trámite intenso, Carlos Chávez abrió el marcador para Minero, pero el conjunto puyutano logró reaccionar a tiempo gracias al tanto de Omar Benavidez para sellar el empate definitivo. Con este punto, el Víbora alcanzó las 28 unidades, superando por un punto a Unión de Villa Krause (27) y por tres a Colón Junior (25).

Tras la confirmación de la tabla, la Liga dio a conocer cómo se desarrollará la fecha 13, que tendrá al líder defendiendo su posición en condición de visitante.

La agenda del sábado

La actividad oficial comenzará el sábado 25 de abril a partir de las 16:30 horas. El puntero, Desamparados, deberá visitar a López Peláez bajo el arbitraje de Eduardo Prior. En simultáneo, Marquesado recibirá a San Lorenzo con Ignacio Aurtenechea como juez, mientras que Colón Junior buscará no perder pisada cuando enfrente en su cancha a Atenas con el arbitraje de Marcelo Cruz. La jornada de sábado se completará con el duelo entre Carpintería y Rivadavia en el sur, dirigido por Darío Montaña.

Los partidos del domingo

El domingo 26 de abril continuará la acción desde las 16:30 horas con duelos determinantes para la tabla de posiciones. Uno de los partidos más atractivos será el de Minero recibiendo al escolta Unión en cancha de López Peláez, con Enzo Gómez impartiendo justicia. Por su parte, Villa Ibáñez será local ante Alianza con Sergio González como árbitro.

En Sarmiento, el equipo local recibirá a Peñarol con el arbitraje de Walter Jorquera. Además, Trinidad se verá las caras ante 9 de Julio en el Barrio Atlético con Federico Quiroga como juez principal, mientras que Defensores de Argentinos y Juventud Zondina cerrarán la fecha en cancha de Peñarol bajo la mirada de Martín Riveros.

Programación de la Fecha 13

Sábado 25 de Abril

Cuarta 14hs - Primera 16:30hs

López Pelaez vs. Desamparados

Cancha : López Pelaez

Árbitro: Eduardo Prior

Marquesado vs. San Lorenzo

Cancha : Marquesado

Árbitro: Ignacio Aurtenechea

Colon Junior vs. Atenas

Cancha : Colon

Árbitro : Marcelo Cruz

Carpintería vs. Rivadavia

Cancha : Carpintería

Árbitro: Darío Montaña

Domingo 26 de abril

Cuarta 14hs - Primera 16:30

Villa Ibáñez vs. Alianza

Cancha : Villa Ibáñez

Árbitro: Sergio González

Sarmiento vs. Peñarol

Cancha : Sarmiento

Árbitro: Walter Jorquera

Minero vs Unión

Cancha : López Pelaez

Árbitro: Enzo Gómez

Trinidad vs. 9 de Julio

Cancha : Trinidad

Árbitro: Federico Quiroga

Def de Argentinos vs. juventud Zondina

Cancha Peñarol

Árbitro: Martin Riveros

Tabla de Posiciones