Ex de un político, hija de un veterano de Malvinas: la historia de Camila Giorgi

Camila Giorgi comunicó una noticia impactante para el mundo deportivo al confirmar que volverá al circuito profesional WTA en el año 2027. La jugadora de 34 años, oriunda de Macerata pero con raíces en la ciudad de La Plata, disputó su último encuentro en marzo de 2024. Ante la consulta de sus seguidores sobre sus deseos actuales, la tenista respondió "¿Extraño competir? Un poco".

Su carrera profesional incluye la conquista de cuatro títulos individuales, donde destaca su victoria en el WTA Masters 1000 de Montreal en 2021 tras vencer a Karolina Plíšková. También obtuvo triunfos en Bolduque en 2015 frente a Belinda Bencic, en Linz en 2018 derrotando a Ekaterina Alexandrova y en Mérida en 2023 ante Rebecca Peterson.

Respecto a su alejamiento inicial de la actividad deportiva, Giorgi admitió que "Hace años que quería dejarlo, ser tenista es una vida dura. Lo pospuse mucho tiempo...". Sobre las dudas generadas por su repentina salida del circuito en mayo de 2024, la deportista aclaró que "¿Desaparecí de repente? Esa es la versión que dijeron. No desaparecí, tuve que hacer un anuncio en París sobre mi retiro".

Durante su tiempo fuera de la competencia oficial, se desempeñó como modelo de su propia marca de ropa llamada Giomila, la cual fue fundada por su madre y se especializa en lencería e indumentaria deportiva. Asimismo, la jugadora enfrentó complicaciones legales en Italia por deudas fiscales que alcanzaron el millón de euros.

Al respecto, explicó que "Mi familia no estaba al tanto de la situación fiscal, los problemas surgieron por culpa de las personas que me gestionaban. Cuando firmé para retirarme, estalló el caos" y añadió que "Lamento que la culpa recayera en mi padre. No me gusta la palabra víctima, pero esta vez es así".

Frente a las acusaciones por supuestas deudas de alquiler y sustracción de muebles, la atleta manifestó que "La casa no tenía muebles y nosotros siempre pagamos el alquiler. La noticia me hizo reír".

En el plano sentimental, la ex pareja del legislador Ramiro Marra contrajo matrimonio el 26 de febrero de este año con el entrenador argentino Andrea Pasutti en la Sede Comunal 14 de la Ciudad de Buenos Aires.

En sus publicaciones se mostró con un ramo de flores bajo la leyenda "Recién casados" y la frase "de aquí hasta la eternidad". Actualmente transita la semana 19 de gestación y confirmó que espera un niño, cuyo embarazo avanza con normalidad.

Giorgi siempre estuvo ligada a la historia argentina a través de su padre y entrenador Sergio Giorgi, quien es ex combatiente de la guerra de Malvinas. La vida familiar de la deportista estuvo marcada por el fallecimiento de su hermana Antonela Giorgi en un accidente de tráfico en 2011, pero hoy su presente se transforma de cara a una revancha competitiva.