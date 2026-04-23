La preocupación crece en el fútbol mundial por la lesión de Lamine Yamal, quien podría sufrir una rotura en los isquiotibiales de la pierna izquierda. El delantero del FC Barcelona se retiró con molestias tras convertir un penal y encendió las alarmas a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

Las primeras exploraciones médicas indican que el problema estaría en el músculo isquiotibial, una lesión frecuente en futbolistas de alta competencia. Sin embargo, el grado de la rotura todavía no está confirmado y será determinante para conocer el tiempo exacto de recuperación.

Según especialistas, el plazo de recuperación puede variar considerablemente: si la lesión se ubica en el vientre muscular, podría demandar algunas semanas, pero si compromete la unión con el tendón o el propio tendón, la baja mínima se extendería entre cuatro y seis semanas, e incluso más en casos severos.

Además, los médicos advierten que este tipo de lesiones presenta un riesgo de recaída cercano al 30%, lo que obliga a manejar con cautela los tiempos de regreso a la competencia. Esto complica aún más su situación de cara al Mundial, que comienza en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

En este contexto, el objetivo principal del cuerpo médico será lograr una recuperación completa sin apurar los plazos. Aunque algunas versiones indican que podría perderse lo que resta de la temporada con el Barcelona, hay expectativas de que llegue en condiciones al Mundial si la evolución es favorable.

La evolución en los próximos días será clave para definir si una de las grandes promesas del fútbol mundial podrá estar presente en la cita máxima o si la lesión terminará condicionando su participación.