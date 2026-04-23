Quiénes cobran este jueves 23 de abril prestaciones de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza con el cronograma de pagos correspondiente a abril y este jueves 23 se completan los depósitos para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, así como para titulares de asignaciones familiares, según la terminación del DNI.

En esta jornada cobran quienes tienen documentos finalizados en 9 dentro del grupo de jubilaciones mínimas, además de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) con la misma terminación. Con este pago, se cierra el calendario para estos sectores, que comenzó el 10 de abril.

El esquema de pagos se organiza de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar el acceso ordenado a los haberes. Durante todo el mes, los cobros se distribuyen según el último número del DNI, abarcando jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones sociales.

A partir del viernes 24 de abril, el calendario continuará con los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, iniciando con los documentos terminados en 0 y 1.

En paralelo, la prestación por desempleo también sigue su cronograma: este jueves cobran los titulares con DNI terminados en 2 y 3, dentro del esquema previsto para abril.

Cabe recordar que este mes las prestaciones de ANSES se actualizan con un incremento del 2,9%, en línea con la inflación, y se mantiene el bono extraordinario para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, lo que impacta en los montos finales acreditados.