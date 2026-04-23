Invertir $4.000.000 en un plazo fijo tradicional a 30 días en la Argentina permite obtener una ganancia aproximada de $72.328,77 en concepto de intereses, tomando como referencia una Tasa Nominal Anual (TNA) cercana al 22%. De esta manera, al finalizar el período, el ahorrista recibe un total de $4.072.328,77 entre capital e intereses.

El rendimiento del plazo fijo está directamente vinculado a la tasa que ofrece cada entidad bancaria. En la actualidad, los principales bancos del sistema manejan tasas que se ubican en torno al 21% al 25% anual, aunque algunas entidades más chicas o digitales pueden superar ese rango y ofrecer retornos más altos.

Esta dispersión impacta en la ganancia final: a mayor tasa, mayor interés mensual. Por eso, elegir el banco se vuelve clave para maximizar el rendimiento, especialmente en un contexto donde las tasas vienen mostrando cierta tendencia a la baja en comparación con meses anteriores.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más utilizadas por los ahorristas que priorizan previsibilidad, ya que permite conocer de antemano cuánto se va a ganar. Sin embargo, durante el período de inversión —generalmente 30 días— el dinero queda inmovilizado y no puede retirarse hasta el vencimiento.

En paralelo, el contexto económico y la evolución de la inflación influyen en la rentabilidad real de este instrumento. Si bien ofrece seguridad y un retorno fijo, su rendimiento puede quedar por debajo de la suba de precios, lo que lleva a muchos inversores a evaluar otras opciones.