Detuvieron al agresor que pateó la cabeza de su pareja desmayada

Un grave episodio de violencia de género sacudió a Sarmiento durante el último fin de semana. El imputado, identificado como M.R. de 32 años, agredió brutalmente a su pareja y a la hija de esta tras regresar de un casamiento el domingo por la madrugada.

Durante una discusión en la vivienda, la mujer se descompensó y, mientras estaba en el suelo, el hombre comenzó a patearle la cabeza dejando incluso la marca de su suela en la piel. La hija de la víctima, de 14 años, intentó intervenir para defender a su madre pero recibió un golpe de puño en el rostro y un empujón que le causó una herida en el labio.

La situación fue alertada mediante tres llamados al 911 realizados por vecinos y familiares que asistieron a las damnificadas mientras el agresor aprovechaba para escapar. Según expusieron las fiscales Silvina Zogbe y Claudia Ruiz Carignano en la información conocida este 23 de abril de 2026, el vínculo era altamente tóxico y el sujeto solía amenazar a la mujer con que iba a "cagar a tiros a quien lo denunciara" o que se quitaría la vida si ella lo abandonaba.

Horas después del ataque, el hombre se presentó en una seccional policial donde insultó a los agentes diciéndoles que eran "put..." y que "cobran sus sueldos gracias a él" antes de quedar demorado.

En la audiencia de formalización, la UFI CAVIG calificó el hecho como de extrema violencia y solicitó prisión preventiva por dos meses ante el riesgo de que el acusado, cuya identidad se reserva para proteger a las víctimas, entorpeciera la investigación o influyera en los testigos.

Sin embargo, el abogado defensor Leonardo Miranda solicitó la libertad argumentando que su cliente carece de antecedentes penales. Finalmente, la jueza Gloria Verónica Chicón decidió que M.R. permanezca libre con reglas de conducta, imputándolo por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género y lesiones leves contra la menor.