Quién es la famosa que confesó que está negociando para MasterChef

Julieta Poggio sorprendio al confirmar que es una de las posibles candidatas para entrar a la nueva temporada de MasterChef Celebrity. En una entrevista con Rumis, la joven artista admitio el ofrecimiento para ser parte del ciclo que conduce Wanda Nara.

Sobre este acercamiento, la bailarina expreso "No me la esperaba a la pregunta, pero si es verdad que me convocaron para MasterChef". No obstante, aclaro que su participacion depende de los tiempos televisivos actuales ya que "Hay que ver porque falta un monton, viene despues de que termine Gran Hermano". Recientemente, la joven abrio su corazon para contar una cuestion intima y aseguro "Ahora lo puedo confirmar".

A pesar de la incertidumbre sobre la fecha de inicio, la joven se mostro entusiasmada con el posible impacto de su presencia en el programa de cocina. Segun sus palabras, "Pienso que puede haber clips muy divertidos, que me podria divertir mucho e incendiar las cocinas".

Julieta tambien dejo en claro cual seria su postura frente a este nuevo desafio profesional al asegurar que "Si yo lo hago, lo hago a fondo, no hago las cosas a la mitad, me meto a fondo". Sin embargo, al ser consultada sobre su plato estrella o habilidad culinaria, confeso con total sinceridad "Todavia no la descubri".

Este posible salto a Telefe llega en un momento de gran exposicion para Poggio, quien tambien enfrento cuestionamientos por su ultimo retoque estetico. Ante las criticas, la artista respondio con firmeza "¿Hay que pedir permiso?".

Mientras sigue impulsando su carrera en los medios, la joven continua activa en redes sociales donde compartio un truco para fortalecer las pestanas y alargar la mirada. La propuesta de incorporarse al reality podria marcar un antes y un despues en su trayectoria profesional una vez que finalice la actual edicion del programa donde ella salto a la fama.