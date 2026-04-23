El Consejo de la Magistratura de San Juan puso en marcha el proceso para cubrir una vacante de relevancia en el sistema judicial de la provincia. Se trata del concurso para el cargo de Juez o Jueza de Cámara de Apelaciones de Paz, según informaron oficialmente las autoridades del organismo.

El cuerpo encargado de la selección está presidido por el Dr. Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, y cuenta con la integración del Dr. Raúl Eduardo Acosta y la Abg. María Valeria Torres en representación del Foro de Abogados. Completan el tribunal la ministra de Gobierno, Dra. Laura Palma, por el Poder Ejecutivo, y la diputada Dra. Fernanda Paredes por el Poder Legislativo.

El proceso de inscripción se llevará adelante íntegramente de manera virtual a través de un enlace habilitado en la página oficial del Poder Judicial de San Juan. Los interesados deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar un único archivo en formato PDF que contenga el Currículum Vitae con foto carnet, el diploma del título de abogado y el certificado de matrícula expedido por el Foro de Abogados de la provincia.

Respecto a la documentación física, desde el organismo aclararon que, una vez cumplida la instancia digital, los dos legajos en soporte papel con los antecedentes respaldatorios quedarán en poder del postulante. Los mismos deberán ser presentados solo en el momento en que el Consejo de la Magistratura lo solicite expresamente.

El calendario establecido indica que el plazo para anotarse comenzará el lunes 4 y se extenderá hasta el viernes 8 de mayo de 2026. Posteriormente, los días 11, 12 y 13 de mayo se abrirá el período para que los aspirantes puedan completar información o subsanar errores u omisiones en sus presentaciones. Finalmente, el término para efectuar las impugnaciones correspondientes quedó fijado para los días 14, 15 y 18 de mayo del corriente año.