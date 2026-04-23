Cada 23 de abril se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Libro, una jornada que busca promover la lectura, reconocer el trabajo de los autores y destacar el valor cultural de los libros en la sociedad.

La elección de la fecha no es casual. En 1995, la UNESCO estableció este día por su fuerte significado en la historia literaria, ya que coincide con la muerte de tres figuras clave como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.

Si bien existen diferencias en los calendarios de la época, la coincidencia simbólica consolidó el 23 de abril como una referencia global para rendir homenaje a la literatura y a quienes la producen.

El objetivo principal de la jornada es fomentar el hábito de la lectura, impulsar la diversidad editorial y promover la protección de los derechos de autor, considerados fundamentales para el desarrollo cultural.

En distintos países se organizan ferias, actividades culturales y encuentros con escritores. En Argentina, además, la fecha coincide con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del sector.

El origen de esta celebración también se vincula con la tradición catalana de Sant Jordi, donde es costumbre regalar libros y rosas, una práctica que combina cultura y afecto y que contribuyó a consolidar la fecha a nivel internacional.