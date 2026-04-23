Un grave accidente ferroviario sacudió a Dinamarca este jueves, cuando dos trenes de cercanías colisionaron frontalmente al norte de Copenhague, dejando al menos 17 personas heridas, cinco de ellas en estado crítico. El impacto ocurrió en una zona boscosa, en una línea que conecta las localidades de Hillerød y Kagerup, y generó escenas de gran tensión entre los pasajeros.

Según informaron los servicios de emergencia, en los trenes viajaban unas 38 personas al momento del choque. A pesar de la violencia del impacto, todos los pasajeros lograron salir de las formaciones y no se reportaron personas atrapadas, lo que permitió agilizar las tareas de rescate.

Las imágenes del lugar mostraron a las dos formaciones, una amarilla y otra gris, con severos daños en sus partes frontales, tras el choque directo. Dentro de los vagones, los rescatistas describieron escenas “caóticas”, con vidrios rotos y destrozos producto de la colisión.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud mediante ambulancias y helicópteros, en el marco de un amplio operativo desplegado por las autoridades. La magnitud del incidente obligó a movilizar numerosos recursos sanitarios y de seguridad en la zona.

Por el momento, las autoridades no pudieron determinar las causas del accidente y se inició una investigación para establecer qué provocó el choque frontal entre ambas formaciones. Mientras tanto, el servicio ferroviario en el sector permanece afectado.