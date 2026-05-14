Milett Figueroa acusó a Marcelo Tinelli de haberle sido infiel

La relación entre Marcelo Tinelli e Milett Figueroa llegó a un punto de no retorno con declaraciones que sugieren engaños y falta de códigos. A menos de un mes de confirmarse el distanciamiento, el conductor ya oficializó su noviazgo con Rossana Almeyda. Esta situación generó sorpresa debido a que la pareja grabó la segunda temporada de su reality show cuando todavía estaban juntos y el material aún no se estrenó.

Desde la televisión de su país natal, la bailarina decidió romper el silencio el 13 de mayo de 2026 y ser muy clara sobre los motivos que la alejaron del empresario. Ella explicó que "Hubo diferencias de valores en la pareja" y profundizó su postura al asegurar que "Se perdió el respeto, la coherencia en una relación verdadera". A pesar del dolor, Milett intentó mostrarse superada al referirse al nuevo vínculo de su ex.

Sobre el presente sentimental de Tinelli, la joven manifestó que "Todo el mundo tiene el derecho de rehacer su vida como le parezca. Obviamente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja. Si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser feliz". Además, confesó que la ruptura no fue por falta de sentimientos, sino por una cuestión de integridad personal. En ese sentido detalló que "Terminé la relación estando muy enamorada porque nuestros valores no se alinean y no era sano para mí".

El momento de mayor tensión en la entrevista ocurrió cuando se mencionó la posibilidad de una infidelidad con Almeyda. Aunque no lo confirmó de manera directa, sus palabras fueron contundentes al separar su conducta de la de su antigua pareja. Al respecto señaló que "Yo te puedo hablar de mí, fui fiel y estuve para él todo el tiempo. Lo que hagan otras personas, lo responderán ellos". Para finalizar su descargo, la artista sentenció que "Quiero dejar en claro que no me gustan las mentiras, ni las traiciones. La deslealtad no va conmigo para nada".