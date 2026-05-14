El Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec, publicará este jueves el dato oficial de inflación correspondiente a abril y en el mercado ya crecen las expectativas por una posible desaceleración del Índice de Precios al Consumidor. Según las estimaciones privadas, el IPC podría ubicarse por debajo del 3%, luego del 3,4% registrado en marzo.

Las consultoras económicas coinciden en que el número se movería en una franja de entre 2,4% y 2,8%, con un consenso cercano al 2,6%. De confirmarse, sería la primera baja luego de diez meses consecutivos de aceleración inflacionaria.

Entre los factores que explicarían la desaceleración aparecen una menor presión en alimentos y bebidas, estabilidad cambiaria y un impacto más moderado de los precios regulados respecto de marzo. Algunas mediciones privadas detectaron incluso subas cercanas al 1% en alimentos durante abril, muy por debajo de meses anteriores.

El último dato oficial difundido por el organismo estadístico había mostrado un aumento de 3,4% en marzo, impulsado principalmente por Educación y Transporte. Con ese registro, la inflación acumulada del primer trimestre llegó al 9,4% y la variación interanual superó el 32%.

En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central también proyectó una inflación de 2,6% para abril y prevé una desaceleración gradual para los próximos meses. Sin embargo, economistas advierten que todavía persisten presiones sobre tarifas, transporte y medicina prepaga que podrían impactar en mayo.

El dato oficial será seguido de cerca tanto por el Gobierno nacional como por los mercados, ya que una inflación por debajo del 3% podría convertirse en una señal positiva para la estrategia económica de la administración de Javier Milei, que busca consolidar el proceso de desaceleración de precios en medio del ajuste fiscal y monetario.