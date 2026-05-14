El Banco Central (BCRA) prevé una “rápida disminución de la inflación en los próximos meses”. La proyección surge del Informe de Política Monetaria (IPOM), documento trimestral donde la autoridad monetaria repasa los datos de la economía y presenta sus perspectivas de corto plazo.

De acuerdo con el organismo que preside Santiago Bausili, la suba de precios del primer trimestre estuvo marcada por la estacionalidad, el ajuste de tarifas y el shock inesperado en combustibles por el conflicto en Medio Oriente. No obstante, el BCRA considera que la falta de presiones inerciales en el mercado laboral y cambiario anticipa una desaceleración que habría iniciado en abril.

La mira puesta en el índice de abril

La expectativa oficial está centrada en que el Indec revele un IPC que quiebre la racha de diez meses sin descensos. Analistas privados estiman que la cifra de abril podría ubicarse entre el 2,5% y el 2,8%; de confirmarse, sería la primera vez desde mayo de 2025 que el indicador perfora el 3%.

Para mayo, el Central anticipa una nueva desaceleración en el rubro de carnes y una estacionalidad favorable en indumentaria. Sin embargo, advirtió que la incertidumbre global y los precios internacionales del crudo siguen siendo factores de riesgo inflacionario.

Dólar, reservas y actividad económica

Sobre la situación del mercado de cambios, el BCRA destacó que lleva comprados más de US$7.800 millones en lo que va del año. Esta cifra representa el 75% del piso contemplado para todo el 2026, logrando acumular divisas al doble del ritmo previsto originalmente sin generar presión sobre el tipo de cambio.

En cuanto a la actividad, si bien el PBI reflejó una desaceleración en el inicio del año, la autoridad monetaria calificó las caídas de febrero como “transitorias”. El informe subraya una recuperación en la producción industrial y la construcción durante marzo, y apuesta a que el superávit comercial se consolide este año gracias al empuje del agro y las crecientes exportaciones de energía y minería.