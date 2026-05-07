La picante propuesta sexual de Adabel Guerrero que provocó su separación

Adabel Guerrero y Martín Lamela pusieron fin a su historia de amor tras 17 años de relación. El detonante de la conversación pública fue una entrevista de enero de 2025 donde la bailarina admitió haberle propuesto un trío o abrir la pareja, algo que el empresario rechazó tajantemente. Según ella, la respuesta de él fue clara: "Martín me dijo que ni loco, porque después tenía miedo de que le haga escenas de celos por si la miré más".

La situación se complicó recientemente con versiones de una supuesta conversación subida de tono entre ella y otro hombre, lo que habría quebrado el vínculo definitivamente. Ante esto, Lamela expresó su dolor en redes sociales asegurando que "Ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa".

Por su parte, la artista rompió el silencio tres días después para explicar que el final no fue repentino sino un proceso lento. Adabel analizó el vínculo señalando que "Con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos. Al ser una relación larga, no fue algo de un día para el otro. Durante años intentamos sostener, acompañar y reconstruir el vínculo, pero también tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien".

La decisión final fue procesada en terapia y con mucha introspección personal. Ella misma reconoció que "Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte". Mientras tanto, surgieron rumores que vinculan a la bailarina con Rodrigo Alenaz como su supuesta nueva pareja.