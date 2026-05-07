Murió el Negro Rufino, histórico animador del ciclismo de ruta en San Juan

José Carlos Rufino, conocido por todos como “Negro Rufino”, falleció a los 89 años dejando un vacío inmenso en el corazón de las rutas de San Juan. El hombre que conducía el emblemático coche guía “Tadeo” fue mucho más que un locutor, fue la voz inconfundible que acompañó cada competencia durante décadas recorriendo velódromos y caravanas de la provincia.

Dueño de una voz ronca y un estilo único, Rufino se encargaba de anunciar las largadas, los recorridos, los premios y las clasificaciones mientras los ciclistas recorrían el camino. Su tarea no era simplemente informativa, ya que relataba cada fuga y cada embalaje final para el público apostado al costado de la ruta con ocurrencias, chistes y apodos que entretenían a todos los aficionados.

Su historia en el pedal comenzó casi por casualidad, cuando trabajaba en la locución del fútbol departamental y debió reemplazar de urgencia al locutor de una carrera. Desde ese momento su trayectoria no se detuvo y terminó adquiriendo los equipos de sonido de Antonio Aniceto Ruiz, pionero publicitario que bautizó al móvil como “Tadeo” por su devoción al santo.

Ese amor por el deporte se transformó en un legado familiar profundo porque sus hijos, Guillermo y José Carlos, siguieron sus pasos dentro del ambiente y la locución. Con su partida se apaga una voz histórica de “los altavoces del deporte”, pero su huella en el folclore local permanecerá vigente en cada celebración popular sobre ruedas.