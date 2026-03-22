Investigan supuestos pagos de 2.000 dólares mensuales a Milei cuando era diputado

Una investigación periodística basada en peritajes informáticos incorporados a la Justicia expone una serie de mensajes, audios y registros que vinculan al lobista Mauricio Novelli con presuntos pagos mensuales al actual presidente Javier Milei, cuando aún se desempeñaba como diputado nacional.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir de más de 100.000 archivos extraídos de dispositivos electrónicos de Novelli por expertos del Ministerio Público Fiscal, el empresario habría abonado unos 2000 dólares mensuales al entonces legislador por tareas vinculadas a promoción en redes sociales.

Audios y mensajes bajo análisis judicial

Uno de los elementos centrales de la investigación es un audio que Novelli envió a su secretaria, Ara Belén Aime González Bosque, en el que detalla la estructura de pagos. Allí menciona explícitamente: “Ponele lo de Milei, los USDT 2000, son todos los meses. Sueldo, sueldo”.

Según surge de las conversaciones, los pagos se realizaban en criptomonedas —principalmente USDT— y luego se convertían en efectivo mediante intermediarios financieros. En los intercambios también aparecen referencias a otros beneficiarios, como el influencer Emmanuel Danann.

Los registros indican que estos pagos habrían comenzado en 2021, cuando Milei promocionaba cursos de la firma N&W Profesional Traders y otros activos digitales impulsados por Novelli, como el proyecto “Vulcano Game”.

Transferencias y registros económicos

Si bien no se hallaron comprobantes directos de transferencias a nombre de Milei, sí aparecen registros de movimientos hacia Karina Milei, hermana del mandatario. Según la documentación, en julio y agosto de 2023 se realizaron transferencias por 200.000 pesos desde cuentas vinculadas a la empresa de Novelli.

Estos montos coinciden con listados internos de “pagos” donde figuraban tanto Milei como otras figuras públicas, lo que forma parte del material que ahora analiza la Justicia.

Posibles implicancias legales

La investigación también plantea interrogantes sobre la eventual continuidad de estos pagos ya con Milei en funciones como presidente. Algunos mensajes recuperados sugieren montos mayores —de hasta 4000 dólares— destinados a su entorno.

En este contexto, especialistas y sectores de la oposición ponen el foco en el artículo 92 de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente no puede recibir otros ingresos durante el ejercicio de su mandato.

Una trama en desarrollo

El caso, vinculado al denominado “$LIBRA”, se inscribe en una trama más amplia que incluye la promoción de activos digitales, presuntas maniobras financieras y posibles conflictos de interés.

Mientras la documentación continúa bajo análisis judicial, la causa suma elementos que podrían derivar en nuevas medidas y definiciones en el plano político y judicial en las próximas semanas.