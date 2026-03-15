Irán lanzó este domingo siete andanadas de misiles contra Israel en el marco de la escalada bélica que atraviesa Medio Oriente. Los proyectiles provocaron daños materiales en distintas zonas del territorio israelí y dejaron al menos un herido moderado, según informaron los servicios de emergencia.

Las alarmas antiaéreas se activaron durante la madrugada y la mañana en varias regiones del país, especialmente en el centro de Israel. Uno de los impactos más importantes ocurrió en la ciudad de Bnei Brak, en el distrito de Tel Aviv, donde un misil alcanzó un vehículo en el que viajaba un hombre de unos 60 años.

Equipos del servicio de emergencias israelí Magen David Adom acudieron al lugar y trasladaron al herido al hospital Ichilov con lesiones provocadas por fragmentos de vidrio tras la explosión. En el sitio también se registraron daños en edificios y vehículos, además de cristales rotos y restos del impacto.

De acuerdo con reportes de equipos de rescate, los restos de los misiles o de sus submuniciones impactaron en al menos 23 puntos diferentes del área metropolitana de Tel Aviv. Algunas de estas armas serían bombas de racimo, un tipo de munición que dispersa múltiples cargas explosivas sobre un área amplia.

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El ataque se produjo en medio de una creciente tensión militar en la región, con intercambios de bombardeos y ataques con misiles entre Irán, Israel y sus aliados, lo que alimenta el temor a una escalada mayor del conflicto en Medio Oriente.