En el vigesimosexto día de una guerra que mantiene en vilo al planeta, el Ejército de Irán endureció su postura y desmintió de forma categórica cualquier tipo de acercamiento diplomático con el gobierno de Donald Trump. A través de un comunicado oficial, la República Islámica respondió a las versiones de la Casa Blanca sobre un posible pacto, lanzando una frase que ya recorre los principales portales del mundo: "No llames acuerdo a tu derrota".

"La era de tus promesas ha terminado", reza el texto difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, echando por tierra las expectativas de una tregua en el corto plazo.

El petróleo como arma de presión

La escalada bélica ya tiene un impacto directo en la economía global. El Ejército iraní advirtió que el precio del crudo no regresará a sus valores habituales hasta que sus propias fuerzas "garanticen la estabilidad de la región". Este miércoles, el barril de Brent, referencia para el mercado europeo y gran parte de las transacciones internacionales, se situó por encima de los 100 dólares, reflejando la incertidumbre de los mercados.

Nueva ofensiva sobre Israel

En paralelo a la guerra de palabras, Teherán confirmó el inicio de una nueva ola de ataques contra objetivos estratégicos e instalaciones militares en el norte de Israel. Según el parte oficial, estas acciones se realizan en apoyo directo al grupo Hezbolá y marcan el comienzo de una fase más agresiva que incluirá ataques a ciudades como Tel Aviv y bases estadounidenses en Medio Oriente.

Durante la madrugada, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron al menos tres andanadas de misiles provenientes de territorio persa. La tensión se extendió a países vecinos como Baréin, Arabia Saudí y Kuwait, donde la interceptación de drones provocó incendios en áreas logísticas clave, como el aeropuerto internacional de Kuwait.

Movimientos en el Pentágono

Ante la magnitud de la amenaza, medios estadounidenses informaron que el Pentágono ordenó el despliegue de 2.000 paracaidistas del Ejército de los Estados Unidos hacia la zona de conflicto. El movimiento busca reforzar la defensa de sus activos en la región y enviar una señal de apoyo a sus aliados, en un escenario que amenaza con transformarse en una guerra regional de consecuencias impredecibles.