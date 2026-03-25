El truco de Coco Carreño para un baño de chocolate que no se quiebra

Coco Carreño, el compañero de Jimena Monteverde en el exitoso programa de TV de cocina de ElTrece, finalmente compartió su técnica para lograr una cobertura perfecta. "Acá les dejo la receta del baño de la torta de banana que hice el otro día en @lacocinarebelde," anunció el experto pastelero tras la curiosidad de sus miles de seguidores.

"Me preguntaron tanto que aquí les cuento cómo lo hago. Es muy fácil y está buenísimo", aseguró sobre esta preparación que sorprende por no llevar manteca ni crema de leche.

Según el integrante de La Cocina Rebelde, este método se adapta a tortas, budines e incluso postres, logrando una consistencia de puro chocolate que no se agrieta. "La característica que tiene este baño es que cuando enfría no se endurece, por lo que al cortar la torta queda enterita", detalló Carreño.

Para realizarlo se necesitan 150 gramos de chocolate cobertura o taza con al menos 45% de cacao, 60 gramos de dulce de leche repostero —no el familiar, clásico o común— y 90 cc de agua.

El procedimiento comienza derritiendo el chocolate en microondas en lapsos de 30 segundos o a baño maría. Luego, se debe calentar el agua y disolver en ella el dulce de leche por completo usando un batidor de varillas.

Este líquido caliente se vuelca de a poco sobre el chocolate mezclando enérgicamente hasta lograr la emulsión. Una vez que baje la temperatura, se debe volcar sobre la preparación elegida, que tiene que estar bien fría, y emparejar con espátula para obtener un resultado brillante que no se endurece.