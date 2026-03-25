Una jornada de tensión se vivió en las inmediaciones del Barrio Piuquén, en el departamento Rivadavia. Un delincuente ingresó a una vivienda particular y desató una persecución policial que incluyó corridas por los techos y descampados de la zona.

Fuentes policiales informaron que todo comenzó cuando un vecino denunció ante la Comisaría 13° que un sujeto desconocido había irrumpido en su domicilio, sustrayendo diversos efectos de valor, entre ellos un teléfono celular Samsung A03 de color azul, prendas de vestir y documentación personal.

Tras recibir la alerta, los efectivos policiales iniciaron un operativo de rastrillaje que permitió localizar al sospechoso en un sector del Barrio Natania. Al verse acorralado por los uniformados, el sujeto, identificado por fuentes policiales como Gómez, de 28 años, intentó evadir el arresto emprendiendo una veloz huida por los techos de las casas lindantes y terrenos baldíos.

Sin embargo, el despliegue de las fuerzas de seguridad fue efectivo y lograron interceptar al joven en la vía pública a los pocos metros del lugar de inicio de la fuga.

Al momento de la requisa, el personal policial encontró en poder del aprehendido dos teléfonos celulares Samsung, ropa y documentos que pertenecían a la víctima. Posteriormente, el damnificado reconoció cada uno de los efectos como de su propiedad, confirmando la autoría del hecho.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, el Dr. Juan Martín Mattar, el detenido fue trasladado a la sede policial y quedó vinculado a una causa bajo el sistema de Flagrancia, imputado por los delitos de encubrimiento y violación de domicilio. Gómez permanecerá alojado en los calabozos de la Seccional 13° a la espera de la audiencia de presentación ante el juez correspondiente.