Las empanadas de verdura ideales para una vianda saludable de otoño

Se trata de las empanadas de verdura y queso creadas por la salteña Jimena Gómez, de @made_in_casa, quien utiliza ingredientes de temporada para evitar el aburrimiento al comer. La receta para obtener una docena requiere una cebolla pequeña, medio morrón rojo, dos dientes de ajo picados, un zapallito redondo chico, 100 gramos de choclo amarillo y 200 gramos de espinaca o acelga picada. El relleno se completa con 25 gramos de queso sardo rallado, 250 gramos de mozzarella y tapas de empanadas hojaldradas.

Para la elaboración, se deben rehogar los vegetales en aceite respetando su orden de aparición hasta que pierdan rigidez, agregando sal y pimienta. Una vez que el salteado enfría a temperatura ambiente, se incorporan los quesos.

El armado se realiza al estilo árabe o como canastitas triangulares, ya que según la experta "es más difícil que se abran y se escape el queso", además de lograr una estética más colorida y tentadora. Las piezas se colocan en una fuente aceitada y se cocinan a horno máximo hasta que la masa tome color y forme una base firme.

Jimena Gómez compartió su método para optimizar tiempos y resolver otras comidas. "Yo hice el doble de cantidad que en la receta, porque guardé la mitad congeladas", señaló para confirmar que "así ya tengo otra comida resuelta". El consejo final para recalentarlas tras haber estado en el frío es retirarlas 20 minutos antes y llevarlas a un horno a temperatura media.