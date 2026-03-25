La esposa de Leandro Paredes reveló si Emilia Mernes le escribió al futbolista

El entorno de la Selección Argentina atraviesa un fuerte revuelo tras conocerse que varias mujeres de los futbolistas cortaron vínculos con Emilia Mernes en las redes sociales.

Esta decisión se habría originado luego de que Ángel de Brito revelara en LAM la existencia de un intercambio de mensajes entre la cantante y un jugador casado hace varios años. Si bien el conductor descartó a figuras como Lionel Messi o Rodrigo De Paul, el nombre de Leandro Paredes quedó bajo sospecha después de una mención de Pilar Smith en televisión.

Ante las versiones de una supuesta reconciliación tras un engaño, Camila Galante rompió el silencio en una comunicación con la periodista Paula Varela. "Hola Pau. No es verdad, no perdoné nada porque no fue a Leandro a quien le escribió", sentenció la esposa del mediocampista de forma tajante para desmentir el vínculo.

La mujer del deportista también expresó su malestar por los constantes rumores que señalan a su pareja al afirmar "Ni idea porque siempre lo involucran a él", en relación con otros comentarios mediáticos como los vertidos por Yanina Latorre sobre Evangelina Anderson.

A pesar de que los chats datarían del año 2016, lo que dificulta precisar quién fue el protagonista del escándalo, la postura de las denominadas "botineras" contra Mernes se mantiene firme.

Por el momento, la identidad del futbolista involucrado continúa siendo un misterio, aunque Galante dejó en claro que su marido no tiene relación con esta historia que sacude a la farándula nacional.