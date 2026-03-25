Rosas confirmó los trabajos para recuperar el camino a Casas Viejas y garantizar clases

En Casas Viejas, una pequeña comunidad ubicada a unos 30 kilómetros de Bermejo, el ciclo lectivo comenzó con una situación crítica: los alumnos no tienen clases porque los docentes no pueden llegar a la escuela. El problema radica en el estado del camino de acceso, una huella deteriorada que, tras las lluvias, se vuelve intransitable.

Sin enripiado completo, con sectores anegados y profundos daños, el trayecto impide el ingreso de vehículos. La escuela República Argentina, anexo Casas Viejas —único establecimiento educativo de la zona— permanece prácticamente paralizada. Se trata de un reclamo histórico: vecinos aseguran que las obras para mejorar el camino comenzaron años atrás, pero nunca se finalizaron, y cada temporal agrava el aislamiento.

Ante este escenario, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, confirmó que se pondrá en marcha un operativo para recuperar la transitabilidad. “De manera urgente, está el reclamo permanente y constante de las comunidades alejadas nuestras”, afirmó.

Según detalló, el municipio trabajará de manera conjunta con la Dirección de Vialidad Provincial, que aportará maquinaria pesada, mientras que la comuna proveerá materiales. “Ellos disponiendo de sus maquinarias, que nosotros como municipio no tenemos, y nosotros el material necesario para poder llegar y abrir camino a esa comunidad”, explicó.

La jefa comunal adelantó que los trabajos comenzarían en el corto plazo: “A partir del miércoles estarían llevando maquinaria y trasladando material para poder comenzar con los arreglos”. El objetivo inmediato es restablecer el acceso para que los docentes puedan retomar las clases.

“Hoy lamentablemente no pueden estar recibiendo educación los pequeños, porque no hay acceso a través del camino”, advirtió Rosas, al marcar el impacto directo de la falta de infraestructura en un derecho básico.

La intendenta aclaró que no se trata de una obra de pavimentación, sino de un acondicionamiento del camino existente. “Implica accesibilidad, implica sostener la educación y la salud, que es lo que se necesita en esas comunidades alejadas”, señaló.

En ese marco, también puso en contexto las dificultades estructurales que enfrentan los municipios para dar respuesta a este tipo de problemáticas. “Son muchas las cuestiones donde se necesitan recursos en materia vial”, indicó, y agregó que la situación se da en un escenario de limitaciones presupuestarias: “Hemos quedado solos la provincia y los municipios, en muchos casos los municipios solos, atendiendo estas circunstancias”.

Rosas remarcó además la complejidad territorial de Caucete, con localidades alejadas que demandan una logística mayor para garantizar servicios básicos. En ese sentido, sostuvo que la gestión se enfoca en “el mayor esfuerzo y el mayor trabajo en torno a los recursos que tenemos”, en un contexto donde la coparticipación ha disminuido y los costos operativos son elevados.