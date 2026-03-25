Un operativo de rutina de la Policía de San Juan terminó con el secuestro de un vehículo robado y la detención de un joven en el departamento Rivadavia. El procedimiento, llevado adelante por personal de la Comisaría 34°, tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Comercio.

Fuentes policiales informaron que todo comenzó cuando los efectivos divisaron una moto Yamaha YBR 125 cc, de color negra, que circulaba con evidentes faltas a la Ley de Tránsito, principalmente por la carencia de luces reglamentarias.

Al detener la marcha del rodado, el conductor, identificado por las autoridades como Olmos, de 20 años, manifestó no poseer la documentación del vehículo ni el seguro obligatorio. Ante esta situación, los uniformados procedieron a consultar el estado del dominio a través de la base de datos del SIFCOP.

La sorpresa llegó cuando el sistema arrojó un resultado positivo: la moto presentaba un pedido de secuestro vigente por el delito de robo, a requerimiento del Tercer Juzgado de Instrucción de la provincia.

Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata al Fiscal de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, el Dr. Cristian Catalano, quien dispuso las medidas legales correspondientes. El vehículo fue retenido y radiado de circulación de forma inmediata por las irregularidades detectadas.

Por su parte, el joven conductor quedó a disposición del Tercer Juzgado de Faltas y de la justicia penal para determinar su grado de responsabilidad en el hecho. Las autoridades continúan con las pericias para dar con el legítimo propietario de la unidad recuperada.