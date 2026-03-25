Un amigo de Wanda Nara la acusó de traición y de dejarlo abandonado

Kennys Palacios enfrentó los micrófonos en el stream oficial de Telefe tras su reciente salida de Gran Hermano. En una charla sincera, el estilista realizó una fuerte autocrítica al admitir que “estoy seguro de que la casa me comió y no supe cómo reaccionar”.

A pesar de que “traté de levantar el perfil después de la última placa positiva, pero no me funcionó”, rescató que “lo más lindo es que todos me querían en la casa y conocieron a otro Kennys”. Respecto a los cruces con sus compañeros, mencionó que “intenté enfrentar los quilombos que tenía con Danelik, pero es una persona que siempre me quiso picar”.

Fuera de la convivencia, lo que realmente le pesó fue la distancia afectiva con sus seres queridos. “Soy muy familiero. Pensé que iba a extrañar el celular, pero no. Lo que me afectó fue no saber qué estaba pasando afuera con mi familia y mi novio”, confesó el exconcursante.

Uno de los temas más comentados fue la falta de apoyo digital de Wanda Nara. Sin embargo, Palacios minimizó el asunto asegurando que “no me interesa si Wanda me apoyó o no. Ella no entró a jugar, entré yo y nunca le pedí que lo haga. No me ofende”.

Su juego estuvo marcado por la precaución extrema ante la exposición pública. “Me dio mucho miedo la cancelación y el qué dirán, por eso me controlé bastante”, explicó el peluquero, quien sentía una presión previa por su entorno mediático. “Ya tenía un hate previo por ser cercano a alguien mediático entonces cualquier cosa que dijera se podía malinterpretar”, añadió.

Esta contención afectó su desempeño, según sus propias palabras: “Capaz no supe dar lo mejor de mí porque me contuve mucho. Si hubiese sido la persona picante que soy, quizás era otra cosa”. Al finalizar, reflexionó sobre su estrategia fallida diciendo que “no sé si fue eso o simplemente no saber qué le gusta al afuera. Es difícil encontrar el camino ahí adentro”.