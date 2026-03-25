Antonela Roccuzzo reveló qué fue lo más difícil de irse de Argentina

Antonela Roccuzzo protagonizó una entrevista íntima en la edición mexicana de Harper's Bazaar, donde profundizó sobre su historia personal junto a Lionel Messi. La rosarina recordó el gran desafío que representó dejar su país a los 19 años para iniciar una nueva etapa en Europa.

"Fue difícil cuando me mudé a España porque en ese momento mi familia y mis amigas eran mi nido en donde yo me sentía protegida, pero, por otro lado, eso me ayudó mucho a crecer", confesó la joven. Según explicó, este cambio la "retó a moverme, a resolver y a salir de mi zona de confort. Hay que tirar para adelante".

A pesar de haber vivido en España, Francia y Estados Unidos debido a la carrera de su esposo, Roccuzzo mantiene un vínculo inquebrantable con su identidad. "Es duro dejar atrás tus raíces, pero siempre llevé a mi familia y mis costumbres en el corazón, en cada lugar diferente en el que he vivido", aseguró.

Un detalle que refleja este lazo es que "la televisión que vemos en casa es la argentina, vayamos donde vayamos". No obstante, admitió que la distancia física tiene un costo emocional. "No niego que es complicado estar lejos de la familia. Cuando te pasa algo y necesitas el abrazo de una hermana, charlar frente a frente con una amiga, o simplemente estar al lado de tus padres un domingo por la tarde", expresó.

Sobre el peso de los años en el exterior, la empresaria reflexionó con franqueza que "es triste perderse de momentos que se van y no vuelven". Sin embargo, destacó como el aspecto más valioso de este recorrido a las personas que conoció en diferentes países.

"Sin duda, lo más valioso es la gente que fuimos conociendo en el camino en cada uno de estos lugares", sostuvo, agradeciendo que "tuvimos la suerte de tener lindos grupos de personas y de las esposas de los compañeros de equipo con los que Leo jugaba".