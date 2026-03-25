La historia de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que le darán eutanasia

Noelia Castillo Ramos, una joven barcelonesa de 25 años que quedó parapléjica en 2022, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo. Tras un exhaustivo itinerario judicial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos despejó el último obstáculo al rechazar la suspensión cautelar del procedimiento solicitado por su familia.

En su única aparición pública en el programa 'Y ahora Sonsoles', la joven afirmó con serenidad que “me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia”. Noelia ha mantenido su decisión sin fisuras desde que la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña la autorizara el 18 de julio de 2024, asegurando que “lo tuve claro desde el principio”.

El proceso estuvo marcado por una fuerte oposición de su padre, quien lideró la estrategia legal respaldado por Abogados Cristianos, aunque el Tribunal Supremo y el Constitucional avalaron la legalidad del acto al no apreciar vulneración de derechos fundamentales.

Respecto a esta tensión familiar, Noelia subrayó que “ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”.

El deterioro de la relación con su progenitor fue tal que, según relató la joven, él llegó a decirle que “para él ya estaba muerta”. Ante el dolor de su entorno, ella reivindicó su derecho a terminar con una situación que considera insoportable cuestionando: “Yo les dejo sufriendo. Pero, ¿y mi sufrimiento?”.

Por su parte, su madre Yolanda ha pasado de la oposición inicial a una aceptación resignada, declarando que “no estoy conforme, pero siempre voy a estar a su lado”. Mientras la Generalitat reactiva el procedimiento administrativo para la intervención, la organización Abogados Cristianos mantiene frentes abiertos contra los profesionales y la Comisión por supuestas irregularidades y conflictos de interés en la tramitación del caso.