La selección de Irán pidió trasladar sus partidos del Mundial 2026 desde Estados Unidos hacia México por razones de seguridad, en medio de la creciente tensión política con ese país, pero la FIFA rechazó la solicitud y ratificó el esquema original del torneo.

El pedido fue impulsado por la Federación iraní luego de declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que no podía garantizar la seguridad del equipo iraní si debía jugar en territorio norteamericano.

Ante ese escenario, Irán planteó la posibilidad de disputar sus encuentros en sedes mexicanas, e incluso desde su embajada en México confirmaron que existían negociaciones con la FIFA para concretar el cambio.

Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial se mostró inflexible y dejó en claro que espera que todas las selecciones respeten el calendario y las sedes definidas tras el sorteo, argumentando que cualquier modificación generaría problemas logísticos, comerciales y organizativos.

Según el cronograma vigente, Irán debe disputar sus partidos de fase de grupos en ciudades de Estados Unidos, con dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle, dentro de una zona que comparte con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La situación se da en un contexto internacional delicado, marcado por conflictos en Medio Oriente y tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, lo que pone en duda incluso la participación del seleccionado asiático en la competencia.

Mientras tanto, México se mostró dispuesto a recibir los partidos como alternativa, aunque la decisión final depende exclusivamente de la FIFA, que por ahora no contempla cambios y mantiene la planificación original del Mundial 2026.

De esta manera, el conflicto suma un nuevo capítulo en la previa del torneo, donde el fútbol vuelve a quedar atravesado por la política internacional y las cuestiones de seguridad.