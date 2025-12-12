Iron Maiden confirmó su regreso a Argentina como parte de la gira mundial 'RUN FOR YOUR LIVES WORLD TOUR', que recorrerá América Central y del Sur durante 2026. La banda británica se presentará en el Estadio Huracán de Buenos Aires el 20 de octubre de 2026, ofreciendo un espectáculo que repasará los temas más emblemáticos de sus primeras décadas.

El concierto contará con la participación especial de La H No Murió, el proyecto tributo liderado por Claudio O'Connor y Tano Romano, integrantes originales de Hermética. Esta formación celebra el 35º aniversario de Ácido Argentino, el disco más influyente del grupo, y completan la banda Karlos Cuadrado en bajo y Javier Rubio en batería, quienes también tocan en MALÓN. Su repertorio rendirá homenaje a la música heavy que marcó a varias generaciones en Argentina y Latinoamérica.

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para socios BBVA desde el martes 16 de diciembre de 2025 a las 13:00 hs, con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés. La venta general comenzará el jueves 18 de diciembre de 2025 a las 13:00 hs, a través de www.livepass.com.ar, manteniendo las mismas condiciones de financiación.

Steve Harris, bajista y fundador de Iron Maiden, expresó en un comunicado su entusiasmo por la gira: "Estamos emocionados de llevar esta gira 'RUN FOR YOUR LIVES' a América Latina el próximo año. No es un secreto que algunos de nuestros fanáticos más apasionados se encuentran en América Central y del Sur, y nuestra relación con ellos es algo muy especial. Nos encanta tocar allí y sabemos que todos en estos shows van a pasar un momento increíble, ¡incluidos nosotros en la banda, por supuesto! Tenemos una larga historia en esa parte del mundo que se remonta a 1985, y volver allí con este lista de temas y producción es realmente emocionante, especialmente porque visitaremos muchos países en esta etapa de la gira. ¡No podemos esperar para verlos a todos el próximo año!"

Por su parte, Bruce Dickinson, vocalista de la banda, destacó: "Esta gira ha sido muy divertida. Me encanta cantar todas estas grandes canciones antiguas, y toda la banda está disfrutando tocándolas también! Tenemos todas las grandes de ese período inicial, incluyendo Hallowed, Run To The Hills, Phantom, Trooper, Number Of The Beast, Killers, Powerslave, 2 Minutes, Wasted Years... ¡¡y algunas de ellas no las hemos tocado allí en más de 20 años!! Además, hay algunos temas épicos, incluyendo mis favoritas Rime of the Ancient Mariner y Seventh Son... Las estamos haciendo todas y más. Quiero decir, ¿quién no lo haría para una fiesta de cumpleaños número 50!"

Para celebrar medio siglo de carrera, Iron Maiden apuesta a un montaje impactante con escenarios al aire libre de gran tamaño, diseñado especialmente para interpretar un repertorio que abarca los primeros nueve álbumes que marcaron su trayectoria y revolución en el heavy metal.