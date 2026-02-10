En la sala Sala Emar Acosta, perteneciente al Anexo de la Legislatura Provincial, se rubricó un convenio de cooperación mutua entre la Liga Sanjuanina de Fútbol y el Gobierno de San Juan, para la implementación del programa Tribuna Segura. En la mesa del acuerdo estuvieron presentes el Secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, el Dr. Enrique Delgado, el Secretario de Deporte, Dr. Pablo Tabacnik, la Subsecretaria de Seguridad, Dra. Sandra Chamorro y el presidente de la LSF, Dr. Juan Valiente.

También, acompañaron otros funcionarios, el Jefe de Policía Néstor Álvarez y dirigentes de los clubes deportivos locales afiliados a la LSF. En tres grandes fases o etapas, el acuerdo establece acciones coordinadas para reforzar la prevención de la violencia en los estadios, incorporando controles de acceso verificación de personas con derecho de admisión, intercambio de información con el registro nacional, capacitación del personal y articulación operativa con la policía de la provincia de San Juan.

Presentación y expectativas

Las primeras expresiones oficiales, fueron las del Secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado, por su parte, declaró que “la seguridad es uno de los ejes importantes de esta gestión y la seguridad es orden. Sabemos que este programa no es fácil llevarlo a la práctica, pero hemos asumido el compromiso de hacerlo. Es un compromiso para reducir la violencia en el fútbol”. Y continuó: “Vamos a avanzar en poner cada cancha en condiciones para que este programa se ejecute. Y así el que tenga el verde cuando pase y el que tenga el rojo no podrá ingresar. Es una herramienta más que va a servir para erradicar la violencia y que la familia vuelva a las canchas”.

Enrique Delgado, Secretario de Seguridad.

Tras la firma del acuerdo, el presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, le habló a sus pares de los clubes la importancia del convenio para aplicar el sistema. “Será una herramienta que nos va a ayudar mucho a los dirigentes, ellos saben muy bien lo que sufren en el día a día y en los días de los partidos con estos violentos. Así que hay que endurecer, hay que ponerse firmes contra los violentos, no dejarlo ingresar a los estadios”, dijo en su discurso de presentación.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Valiente comentó sobre los pasos a seguir para los clubes de fútbol para que pueda ponerse en práctica el programa. “Los clubes están presentando informes de diagnóstico para tener las condiciones necesarias de infraestructura. No tiene que haber nada de elementos dentro de los estadios que los violentos puedan utilizar a su favor. Como proyectiles para tirar dentro de un campo de juego, por ejemplo”. En este sentido, contó que “Hay clubes que todavía faltan que manden su informe, pero la mayoría ya lo hicieron. Ahora, queda empezar a trabajar para concretar las obras en los estadios, como tener una accesibilidad segura, que la evacuación sea también segura, que las personas con capacidades especiales, tengan sanitarios y que haya servicios en condiciones”.

En cuanto a las obras, el proceso de cálculo y proyección podría gestionarse a través de la Facultad de Arquitectura de la UNSJ. Esto necesitaría un convenio entre la LSF y la Universidad, para la elaboración de un proyecto macro que sea replicable en diferentes canchas locales.

Con el convenio establecido y elaborar los diagnósticos de los clubes sobre sus necesidades materiales y edilicias, efectuar las obras correspondientes y la instalación de las tecnologías de vigilancia, Valiente estimó que todo este proceso puede demandar un año de trabajo.

“Tenemos que saber dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos hacer y también, gestionar los recursos. La idea es trabajar durante este año este en aquellos clubes que tienen esta necesidad. Hay clubes que, como San Martín, Alianza, Trinidad y otros, obviamente está mucho más avanzado en esto, pero en aquellas canchas donde se pueda ir implementando el programa lo iremos haciendo. Además, se puede implementar en partidos de futsal, no solo de primera división.

En cuanto a las necesidades de financiamiento, el presidente de la LSF respondió si habrá planes de crédito a baja tasa que pueda facilitar el gobierno para ayudar a los clubes. “Esto se viene hablando con el gobernador Orrego y la idea es buscar todas las herramientas de financiamiento necesarias y que estén a disposición de las instituciones, con años de gracia y a baja tasa de interés”.

Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Respecto a la instalación de los sistemas o circuitos de vigilancia de video y biométricas, Valiente confirmó que será una tarea compartida entre el gobierno y los clubes, sin embargo, aclaró: “la adquisición de las cámaras tiene que ser por parte de la institución, de hecho, las cámaras que se compren deben ser compatibles con el sistema SISEM, para hacer el monitoreo a través de este sistema. Por ahora, estamos consultando presupuestos” y concluyó con que posiblemente, el sistema pueda ponerse en marcha el año que viene y contar con resultados del plan: “esa es la idea, estamos todos trabajando este año para eso”.

¿Cómo funciona?

Tribuna Segura es un programa de seguridad diseñado para combatir la violencia en el fútbol y otros eventos masivos. Esta política se implementa desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en coordinación con las administraciones provinciales.

El control de ingreso a los estadios se lleva a cabo mediante tecnología y el cruce de datos en tiempo real con registros judiciales. El objetivo es impedir el acceso a personas con prohibiciones legales para la prevención de los hechos de violencia en los espectáculos deportivos. El programa será operado por la Policía de San Juan bajo lineamientos nacionales.

Al llegar al estadio, el espectador o espectadora presenta su DNI. El documento es escaneado y verificado por el sistema Tribuna Segura. Si la persona está habilitada, ingresa normalmente (el indicador mostrará color verde). Si existe una restricción o pedido de captura, se activa el protocolo correspondiente y se impide el acceso (el indicador marcará con color rojo).

El sistema funciona a través del CISEF, el sistema informático de seguridad en espectáculos futbolísticos. Aquí se cargan los datos de personas con derecho de admisión, prohibiciones judiciales y restricciones administrativas. La información se cruza en tiempo real con bases nacionales como el Renaper para validar identidades y el SICO que reúne pedidos de captura y medidas judiciales de todo el país.

Primera etapa: Acondicionamiento y habilitación de los estadios, garantizando infraestructura segura, salidas de emergencia, sistemas contraincendios y vías de evacuación.

Segunda etapa: venta obligatoria de entradas a través de plataformas digitales con identificación del comprador y control de a Ford.

Tercera etapa: instalación de cámaras de seguridad, sistemas de control de accesos y progresivamente tecnología biométrica para reforzar la identificación.

¿Qué sucede en otras provincias?

El programa se puso en práctica de manera desigual en aquellos distritos donde se firmaron convenios de cooperación. En Santa Fe, solo se registraron cerca de 92 casos de prohibición de ingreso y 45 detenidos con pedido de captura en las puertas de los estadios.

En Mendoza, el sistema se utiliza para filtrar a barras bravas en eventos internacionales. Se identificó y bloqueó a más de 200 hinchas con antecedentes violentos, impidiéndoles incluso viajar al exterior. Además, se complementó con efectivos de seguridad privada.

En Córdoba, una de las primeras en implementar el sistema, ha logrado incorporar nuevo equipamiento para agilizar el proceso de escaneo para evitar demoras en los ingresos.

Aunque es muy eficaz en los accesos, el programa por sí solo no resuelve la violencia en las inmediaciones de los estadios o los conflictos internos entre las barras lejos de los controles biométricos.