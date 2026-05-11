Isabel Macedo impone el maxi tapado chocolate como tendencia de 2026

Isabel Macedo volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video donde luce la prenda que promete ser la gran protagonista del otoño-invierno 2026. La actriz eligió un maxi tapado de cuerina en tono chocolate, una propuesta que busca imponerse en el street style y quitarle terreno al clásico color negro en los conjuntos diarios. Este tipo de abrigo oversize con efecto cuero ya se puede ver en las pasarelas internacionales y diversas figuras comenzaron a sumarlo a sus guardarropas.

El outfit se completó con un vestido corto de espalda descubierta y unas botas bucaneras que combinaban perfectamente con el abrigo, logrando un equilibrio entre la modernidad y la elegancia.

Para cerrar su estilismo, la artista optó por un peinado de cabello suelto con ondas al agua muy definidas, lo que le dio un toque final sofisticado al conjunto. Esta combinación generó una gran repercusión inmediata, confirmando la capacidad de la actriz para marcar el camino de la moda con elecciones que inspiran a una gran cantidad de mujeres.