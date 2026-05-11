Mariano Martínez reveló el trabajo antes de convertirse en actor

Mariano Martínez atraviesa un momento de plenitud en su carrera mientras se destaca en el teatro con Ni media palabra y prueba suerte en la conducción. Sin embargo, su reciente visita al programa de Mirtha Legrand sirvió para conocer una faceta totalmente desconocida de su pasado.

El disparador fue el barrio de Barracas, lugar que motivó al actor a contar una anécdota sobre sus épocas de juventud antes de alcanzar la fama masiva.

Frente a la sorpresa de los demás invitados, el artista reveló que "Yo trabajé en una pizzería en Barracas cuando tenía 14 años" para dar comienzo a una historia llena de nostalgia. Martínez no dudó en dar precisiones sobre aquella etapa en la que buscaba su propia independencia económica.

"Fue mi primer trabajo: repartidor de pizza" agregó con orgullo sobre el oficio que desempeñó mucho antes de transformarse en uno de los galanes más reconocidos del país.

El relato se volvió aún más llamativo cuando dio detalles del transporte que utilizaba para cumplir con los pedidos de los clientes. El invitado aseguró que "Fui uno de los primeros repartidores con moto. Se llamaba Pizza Huevo" lo que desató risas inmediatas en la mesa.

Este recuerdo llamó la atención por partida doble, ya que a sus 14 años conducía una motocicleta y trabajaba siendo menor de edad en una época donde las normativas no eran tan estrictas.