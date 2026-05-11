Ian Lucas se cansó y contó la verdad de su romance con Evangelina Anderson

Ian Lucas recorrió un camino vertiginoso que lo llevó de grabar videos en su barrio a triunfar en México con Fede Vigevani y protagonizar una serie en Italia. A sus 27 años, el joven admite que tuvo que madurar "a los cachetazos" frente a los desafíos mediáticos que le impuso la fama.

Durante su paso por el programa Secretos Verdaderos, el ganador de MasterChef aclaró su vínculo con Evangelina Anderson asegurando que "fue un aprendizaje para los dos". Ante las dudas sobre si aquello fue una simple movida de prensa, el youtuber fue tajante al decir que "de mi parte nunca fue un juego, es todo real" y explicó que aquel vínculo "fue bueno para el adentro, muy malo para el afuera".

Con el paso del tiempo, Ian siente cierto malestar por la exposición de aquel shippeo mediático y confiesa que "hoy me arrepiento de todo" porque le dolió que se desmereciera lo que sentía. Actualmente mantienen un trato cordial y se saludan para sus cumpleaños.

Sin embargo, el costo de la fama masiva y llenar ocho estadios Movistar Arena en tiempo récord le pasó factura a su salud mental. El influencer sufrió ataques de pánico y ansiedad relatando que "me empecé a ahogar... no podía respirar. Sentía que me iba a pasar algo".

Esto lo llevó a buscar ayuda profesional con un psicólogo y medicación, aunque decidió ocultarlo inicialmente a sus seguidores bajo la premisa de que "mi vida no es un show... lo que ven de mí es lo que soy".

Su familia representa su gran motor, especialmente su madre Eliana, quien dejó sus estudios de psicología para criarlo. Ian asumió responsabilidades desde los 13 años tras la separación de sus padres, llegando a cocinarle a su hermano desde que este tenía cinco años.

Un gesto que lo define fue usar todos sus ahorros para mudar a sus abuelos tras un robo violento, afirmando que "para mí fue un relogro... los vi felices a ellos". Con ocho premios internacionales y tres nominaciones a los Gardel en su vitrina, ahora se prepara para conducir Por el mundo junto a Marley.

Sobre el conductor, Ian comentó que "él es una leyenda... me cedió un espacio y me dijo 'jugá'". El joven sueña con hacer cine romántico y formar su propia familia en el futuro, convencido de que "la sonrisa me ha abierto muchas puertas".